Велику кількість схожих на Землю світів у Всесвіті пояснили «планетними фабриками»

Дослідники пояснили, як такі планети формуються в інших системах, інформує ZN.ua.

Велику кількість схожих на Землю світів у Всесвіті пояснили «планетними фабриками»
Вчені припустили існування "фабрики планет" у Всесвіті
© Naked Science

Надземлі – це найпоширеніший тип екзопланет, виявлений у Всесвіті. Але поки що залишається невідомим, як такі світи формуються. Але тепер вчені заявили про те, що змогли пояснити появу кам'янистих планет та їхніх супутників, схожих на Землю та Місяць, повідомляє Space.com.

Приблизно за 30 років, що минули з моменту виявлення першої екзопланети, вчені знайшли безліч світів, не схожих на ті, що зустрічаються у нашій системі. До них належать і надземлі - кам'янисті планети, до 10 разів більші, ніж наша. Деякі з них мають атмосферу з водню і гелію, що робить їх майже схожими на газові гіганти.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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