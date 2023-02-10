Вчені пояснили появу «коду Матриці» у небі над Гаваями

Наприкінці січня в небі над Гаваями з'явилися зелені смуги лазерів, що нагадували код Матриці. Незвичайне явище вдалося зняти за допомогою телескопа, розташованого у найвищому місці Гаваїв.

На щастя, це були не інопланетяни, які сканували нашу планету. Явище було з супутником на орбіті, але з тим, яким вважалося спочатку, пише ScienceAlert.

Спочатку Національна астрономічна обсерваторія Японії припустила, що за «код Матриці» відповідальний супутник NASA ICESat-2, призначений для спостережень за товщиною морського льоду, крижаними щитами і лісами.