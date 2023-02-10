Вчені пояснили появу «коду Матриці» у небі над Гаваями

Спочатку дослідники вважали, що за явищем стоїть апарат NASA, інформує ZN.ua.

Вчені пояснили появу «коду Матриці» у небі над Гаваями
"Код Матриці" намалював китайський супутник
© National Astronomical Observatory of Japan

Наприкінці січня в небі над Гаваями з'явилися зелені смуги лазерів, що нагадували код Матриці. Незвичайне явище вдалося зняти за допомогою телескопа, розташованого у найвищому місці Гаваїв.

На щастя, це були не інопланетяни, які сканували нашу планету. Явище було з супутником на орбіті, але з тим, яким вважалося спочатку, пише ScienceAlert.

Спочатку Національна астрономічна обсерваторія Японії припустила, що за «код Матриці» відповідальний супутник NASA ICESat-2, призначений для спостережень за товщиною морського льоду, крижаними щитами і лісами.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Через землетрус у Туреччині земля за добу "пройшла шлях" у 50 років: фото і картаЧерез землетрус у Туреччині земля за добу "пройшла шлях" у 50 років: фото і карта
SpaceX випробовувала ракетну систему Starship — Маск задоволений результатомSpaceX випробовувала ракетну систему Starship — Маск задоволений результатом
Було затоплено тисячі років тому: біля узбережжя Ізраїлю знайшли унікальне містоБуло затоплено тисячі років тому: біля узбережжя Ізраїлю знайшли унікальне місто
Секретний російський супутник розпався на орбіті, утворивши хмару уламківСекретний російський супутник розпався на орбіті, утворивши хмару уламків
Шторми в «атмосферних річках» уповільнюють відновлення льоду АрктикиШторми в «атмосферних річках» уповільнюють відновлення льоду Арктики
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені розшифрували листи, написані Марією Стюарт у в'язниціВчені розшифрували листи, написані Марією Стюарт у в'язниці
Японські вчені розробили технологію тактильного обмінуЯпонські вчені розробили технологію тактильного обміну
Вчені припустили існування «невидимого» океану на супутнику СатурнаВчені припустили існування «невидимого» океану на супутнику Сатурна
"Грибок-зомбі" з The Last Of Us справжній, але є відмінності – вчені"Грибок-зомбі" з The Last Of Us справжній, але є відмінності – вчені
Вчені розповіли про «величезну органічну різноманітність» метеорита з МарсаВчені розповіли про «величезну органічну різноманітність» метеорита з Марса
Виверження вулкана Тонга може призвести до збільшення озонової діри – вченіВиверження вулкана Тонга може призвести до збільшення озонової діри – вчені
Вчені знайшли в Антарктиді нову колонію імператорських пінгвінівВчені знайшли в Антарктиді нову колонію імператорських пінгвінів
Вчені знайшли планету з термоядерним синтезом у ядріВчені знайшли планету з термоядерним синтезом у ядрі
Вчені знайшли в Норвегії найдавніший рунічний камінь з загадковим словомВчені знайшли в Норвегії найдавніший рунічний камінь з загадковим словом
Антарктида переживала льодовикові періоди набагато частіше, ніж вважалося – вченіАнтарктида переживала льодовикові періоди набагато частіше, ніж вважалося – вчені
Последние новости
Подгружаем последние новости