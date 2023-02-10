2023-02-10
Вчені пояснили появу «коду Матриці» у небі над Гаваями
Спочатку дослідники вважали, що за явищем стоїть апарат NASA, інформує
"Код Матриці" намалював китайський супутник© National Astronomical Observatory of Japan
Наприкінці січня в небі над Гаваями з'явилися зелені смуги лазерів, що нагадували код Матриці. Незвичайне явище вдалося зняти за допомогою телескопа, розташованого у найвищому місці Гаваїв.
На щастя, це були не інопланетяни, які сканували нашу планету. Явище було з супутником на орбіті, але з тим, яким вважалося спочатку, пише
Спочатку Національна астрономічна обсерваторія Японії припустила, що за «код Матриці» відповідальний супутник NASA ICESat-2, призначений для спостережень за товщиною морського льоду, крижаними щитами і лісами.
Фаїна Вауліна, ZN.ua