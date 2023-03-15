NASA визначилось із компанією, яка збудує модуль для висадки на зворотному боці Місяця

NASA обрало американську компанію-будівельника ракет Firefly Aerospace для створення та розміщення посадкового модуля на зворотному боці Місяця в 2026 році. Вартість контракту складає майже 112 мільйонів доларів.

«Комерційний посадковий модуль доставить два корисні вантажі агентства, а також супутник зв’язку та передачі даних на місячну орбіту, який є проектом ESA (Європейського космічного агентства) у співпраці з NASA», — заявили в космічному агентстві США .

Контракт є частиною ініціативи програми Artemis Commercial Lunar Payload Services (CLPS) – спроби розгорнути приватні місячні посадкові апарати для вивчення поверхні Місяця до того, як люди висадяться туди в найближчі кілька років.

Торік NASA уклало аналогічний контракт на суму 73 мільйони доларів з фірмою Draper, яка займається програмним забезпеченням космічних апаратів, за доставку науково-технічного корисного навантаження на зворотний бік Місяця у 2025 році.

Засновником компанії Firefly Aerospace є український підприємець Максим Поляков. У лютому 2022 року, за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він передав свою частину акцій компанії — 58% — за один долар своєму американському партнерові.