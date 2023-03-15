NASA визначилось із компанією, яка збудує модуль для висадки на зворотному боці Місяця

Це компанія, яка була заснована українцем Максимом Поляковим, інформує ZN.ua.

NASA визначилось із компанією, яка збудує модуль для висадки на зворотному боці Місяця
© Firefly Aerospace

NASA обрало американську компанію-будівельника ракет Firefly Aerospace для створення та розміщення посадкового модуля на зворотному боці Місяця в 2026 році. Вартість контракту складає майже 112 мільйонів доларів.

«Комерційний посадковий модуль доставить два корисні вантажі агентства, а також супутник зв’язку та передачі даних на місячну орбіту, який є проектом ESA (Європейського космічного агентства) у співпраці з NASA», — заявили в космічному агентстві США.

Контракт є частиною ініціативи програми Artemis Commercial Lunar Payload Services (CLPS) – спроби розгорнути приватні місячні посадкові апарати для вивчення поверхні Місяця до того, як люди висадяться туди в найближчі кілька років.

Торік NASA уклало аналогічний контракт на суму 73 мільйони доларів з фірмою Draper, яка займається програмним забезпеченням космічних апаратів, за доставку науково-технічного корисного навантаження на зворотний бік Місяця у 2025 році.

Засновником компанії Firefly Aerospace є український підприємець Максим Поляков. У лютому 2022 року, за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він передав свою частину акцій компанії — 58% — за один долар своєму американському партнерові.

За інформацією Bloomberg, уряд та керівництво космічної галузі США побоювалися, що важливі технології можуть потрапити до України, Росії чи інших країн, які розвивають ракетно-космічні технології, відтак вимагали від українця Полякова продати 50% акцій Firefly «з міркувань національної безпеки». Тоді уряд США навіть призупинив поточні операції Firefly із запуску ракет у Ванденберзі через вирішення питання з правами власності Полякова.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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