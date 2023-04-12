На Сонці помітили гігантський «водоспад» плазми

Його вдалося сфотографувати.

Астрофотограф зміг сфотографувати гігантську «стіну» з плазми, що падає на поверхню Сонця з неймовірною швидкістю. Як повідомляє Space.com , такі «водоспади» відомі як протуберанці сонячної корони, інформує ZN.ua .

На Сонці побачили гігантський протуберанець © Solar Dynamics Observatory

Сфотографувати протуберанець зміг аргентинець Едуардо Шабергер Пупо за допомогою спеціального обладнання. За його словами, «стіна» з плазми піднялася приблизно на 100 тисяч кілометрів над поверхнею Сонця.

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Протуберанці сонячної корони схожі на звичайні протуберанці – петлі плазми чи іонізованого газу, що викидаються з поверхні Сонця під впливом магнітних полів. Але протуберанці корони виникають поблизу полюсів зірки, де магнітні поля набагато сильніші, через що часто падають назад на Сонце.

Плазма таких протуберанців знаходиться у вільному падінні, але рухається на швидкості до 36 тисяч кілометрів на годину, що набагато швидше, ніж мають дозволити магнітні поля. Чому так відбувається, вчені поки що не знають.

Дослідження 2021 показало, що під час утворення протуберанці сонячної корони проходять дві фази. Повільну, коли плазма повільно викидається вгору, і швидку, коли вона прискорюється, наближаючись до висоти. Можливо, це впливає на те, як плазма падає на поверхню Сонця, але необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити це.