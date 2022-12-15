Потужний спалах на Сонці: над Індійським океаном зафіксували перебої зі зв'язком

14 грудня вчені зафіксували потужний спалах класу М2,4, який стався на Сонці. Його джерелом стала пляма AR3165, повідомляє сайт відстеження сонячної погоди Spaceweather .

Наголошується, що потік частинок, який викинуло Сонце, іонізував верхню частину атмосфери Землі. В результаті над Індійським океаном було зафіксовано перебої в роботі радіозв'язку. Авіатори та моряки могли зіткнутися з поганою передачею на частотах нижче 15 МГц протягом години після спалаху.