2022-12-15
Потужний спалах на Сонці: над Індійським океаном зафіксували перебої зі зв'язком
Потік частинок іонізував верхню частину атмосфери Землі, інформує
Спалах на Сонці призвів до перебоїв зі зв'язком© Solar Dynamics Observatory
14 грудня вчені зафіксували потужний спалах класу М2,4, який стався на Сонці. Його джерелом стала пляма AR3165, повідомляє сайт відстеження сонячної погоди
Наголошується, що потік частинок, який викинуло Сонце, іонізував верхню частину атмосфери Землі. В результаті над Індійським океаном було зафіксовано перебої в роботі радіозв'язку. Авіатори та моряки могли зіткнутися з поганою передачею на частотах нижче 15 МГц протягом години після спалаху.
Фаїна Вауліна, ZN.ua