Загадкові спалахи: перед землетрусом у Марокко у небі спостерігалися дивні вогні

Вчені не знають, що це було.

Незадовго перед руйнівним землетрусом, який стався в Марокко минулого тижня, у небі спостерігалися загадкові спалахи. І вчені досі не можуть пояснити, що це було, повідомляє Science Alert.

Про вогні землетрусів відомо вже давно (фото ілюстративне) © twitter/orlaherrera

У соціальних мережах почали з'являтись ролики, на яких можна побачити яскраві спалахи світла, які з'являються в небі незадовго до землетрусу. Перевірити достовірність цих відео не вдалося, але вчені гадають, що на них потрапило явище, відоме як «вогні землетрусу», інформує ZN.ua .

Ніхто точно не знає, чому ці вогні з'являються і чи пов'язані вони із землетрусами. Але якщо такий зв'язок довести вдасться, їх можна буде використати для раннього прогнозування землетрусів.

"Вогні землетрусів" іноді згадувалися в літописах, які датуються періодом кілька століть тому. Згадувалися як секундні спалахи в небі, так і вогняні кулі різних кольорів, які висіли в небі по кілька хвилин.

Оскільки вчені не можуть точно сказати, коли станеться землетрус, вони не можуть провести і спостереження за такими вогнями. Тому їм доводиться покладатися на свідчення очевидців, які можуть бути хибними.

Довгий час вогні землетрусів вважалися міфом. Але з появою портативних камер та смартфонів з'явилося все більше свідчень того, що таке явище справді існує.

Ці вогні – провісники землетрусів?

Коротка відповідь на це питання – ми не знаємо.

Геофізик Фрідеманн Фройнд з Інституту SETI працював над статтею, в якій розглядалися 65 повідомлень про потенційні «вогні землетрусів», зібрані з 1600-х років. Він вважає, що вогні землетрусів можуть бути складною формою статичної електрики.

За його словами, тектонічні плити труться одна про одну, що може призвести до появи електричного розряду, який пояснює яскравий спалах.

Але Карен Деніелс з Державного університету Північної Кароліни не погоджується з таким поясненням. Вона зазначає, що тертя каменю об камінь не може призвести до появи потужного заряду.

Настільки ж обережна в інтерпретації цього явища й Геологічна служба США .

"Геофізики розходяться в думках щодо того, наскільки, на їхню думку, окремі повідомлення про незвичайне освітлення поблизу часу та епіцентру землетрусу насправді є вогнями землетрусу", - йдеться на веб-сайті Геологічної служби США .

Існують інші пояснення появі спалахів. Наприклад, ранні поштовхи можуть трясти лінії електропередач, створюючи електричні дуги.

Землетрус магнітудою 6,8 стався в Марокко 8 вересня і став найпотужнішим за 120 років. Станом на 12 вересня, було відомо про 2900 загиблих та 5500 постраждалих.