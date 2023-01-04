2023-01-04
Вчені зі Стенфорда попередили про швидкий кінець людської цивілізації у відомому нам вигляді
Вони вважають, що «людство сидить на гілці, яку пиляє», інформує
Людська цивілізація може пасти вже за кілька десятиліть© pixabay/dmncwndrlch
Першого дня нового року кілька вчених зі Стенфордського університету прийшли в програму «60 хвилин» Скотта Пеллі на каналі CBS, щоб обговорити глобальну кризу масового вимирання на Землі. І в жодного з учених не було хороших новин з цього приводу, пише
Тоні Барноскі, біолог зі Стенфорда, який у своїй роботі використовує літопис скам'янілостей для відстеження змін в екосистемі з часом, заявив, що темпи вимирання видів сьогодні у 100 разів вищі, ніж ті, які зазвичай спостерігалися за всю історію Землі. За його словами, це означає, що зараз планета зіткнулася з найгіршим вимиранням за весь час існування життя на ній.
Фаїна Вауліна, ZN.ua