Вчені зі Стенфорда попередили про швидкий кінець людської цивілізації у відомому нам вигляді

Першого дня нового року кілька вчених зі Стенфордського університету прийшли в програму «60 хвилин» Скотта Пеллі на каналі CBS, щоб обговорити глобальну кризу масового вимирання на Землі. І в жодного з учених не було хороших новин з цього приводу, пише Futurism.

Тоні Барноскі, біолог зі Стенфорда, який у своїй роботі використовує літопис скам'янілостей для відстеження змін в екосистемі з часом, заявив, що темпи вимирання видів сьогодні у 100 разів вищі, ніж ті, які зазвичай спостерігалися за всю історію Землі. За його словами, це означає, що зараз планета зіткнулася з найгіршим вимиранням за весь час існування життя на ній.