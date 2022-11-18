2022-11-18
Китай запустив три загадкові супутники спостереження Землі
Ймовірно, цими супутниками користуватимуться військові, інформує
Китай запустив супутники, які можуть використати військові© Pixabay
Китай запустив на орбіту партію ще з трьох супутників дистанційного спостереження Землі Gaofen. Як повідомляє
Супутники були запущені за допомогою ракети-носія Ceres-1. Державне агентство новин «Сіньхуа» підтвердило, що відділення супутників пройшло успішно.
"Корисне навантаження, підняте ракетою, використовуватиметься для надання комерційних послуг дистанційного зондування", - повідомляє "Сіньхуа". Там також наголосили, що це четвертий запуск Ceres.
Фаїна Вауліна, ZN.ua