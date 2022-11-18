Китай запустив три загадкові супутники спостереження Землі

Ймовірно, цими супутниками користуватимуться військові, інформує ZN.ua.

Китай запустив три загадкові супутники спостереження Землі
Китай запустив супутники, які можуть використати військові
© Pixabay

Китай запустив на орбіту партію ще з трьох супутників дистанційного спостереження Землі Gaofen. Як повідомляє Space.com, це вже 53 запуск, здійснений країною цього року, від рекорду 2021 року її відокремлює лише три запуски.

Супутники були запущені за допомогою ракети-носія Ceres-1. Державне агентство новин «Сіньхуа» підтвердило, що відділення супутників пройшло успішно.

"Корисне навантаження, підняте ракетою, використовуватиметься для надання комерційних послуг дистанційного зондування", - повідомляє "Сіньхуа". Там також наголосили, що це четвертий запуск Ceres.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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