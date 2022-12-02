Мозок підлітків, які перехворіли на COVID-19, передчасно старіє – дослідження

Дослідження показують, що мозок підлітків, які пережили пандемію Covid, демонструє ознаки передчасного старіння, пише Guardian.

Дослідники порівняли МРТ-знімки 81 підлітка в США , зроблені до пандемії, у період з листопада 2016 по листопад 2019, з даними 82 підлітків, зробленими в період з жовтня 2020 по березень 2022, під час пандемії, але після зняття обмежень.

Дослідники виявили, що фізичні зміни в мозку, які відбулися в підлітковому віці, такі як стоншення кори та зростання гіпокампу та мигдалеподібного тіла, були сильнішими у постпандемічній групі, ніж у групі до пандемії, що дозволяє припустити, що такі процеси прискорилися. Іншими словами, їхній мозок старів швидше.

"Різниця у віці мозку склала близько трьох років - ми не очікували такого великого збільшення", - сказав Ян Готліб, професор психології Стенфордського університету та перший автор дослідження.

У статті, опублікованій у журналі "Біологічна психіатрія: Global Open Science, команда повідомляє, що учасники - репрезентативна вибірка підлітків у районі затоки в Каліфорнії - спочатку погодилися взяти участь у дослідженні, що вивчає вплив раннього життєвого стресу на психічне здоров'я в період статевого дозрівання. також перевірили на наявність симптомів депресії та тривоги.

Група вчених після узагальнення результатів обстеження повідомила про більш значні труднощі з психічним здоров'ям, включаючи серйозніші симптоми тривоги, депресії та інтерналізаційних проблем.

Готліб сказав, що отримані результати збігаються із даними інших дослідників, які вивчали вплив пандемії на психічне здоров'я підлітків.

"Погіршення психічного здоров'я супроводжується фізичними змінами в мозку у підлітків, ймовірно, через стрес, спричинений пандемією", - сказав він.

Однак поки що неясно, чи пов'язане погіршення психічного здоров'я, зафіксоване у дослідженні, з швидшим старінням мозку, і взагалі, чи є останнє поганою новиною для підлітків.

"Поки ми цього не знаємо - ми починаємо повторне сканування всіх учасників віком 20 років, щоб краще зрозуміти, чи зберігаються ці зміни, чи починають зменшуватися з часом", - сказав Готліб.

"У людей похилого віку ці зміни мозку часто асоціюються зі зниженням когнітивних функцій. Поки неясно, що вони означають у підлітків. Але це перша демонстрація того, що труднощі з психічним здоров'ям під час пандемії супроводжуються, мабуть, пов'язаними зі стресом змінами в структурі мозку. ".

Майкл Томас, професор когнітивної нейронауки в Лондонському університеті Біркбек, який не брав участі у дослідженні, сказав, що дослідження підтверджує труднощі, які зазнавали підлітки під час пандемії, зокрема зростання тривожності та депресії. Але, додав він, важко сказати, як відмінності у розмірах структури мозку впливають на поточну чи майбутню поведінку.

"Великомасштабні вимірювання мозку не говорять нам про детальні схеми, які керують поведінкою. Я б сказав, що це дуже спекулятивно, які будуть довгострокові наслідки, якщо такі будуть, і чи будуть ці зміни в мозку довготривалими або зникнуть".

Томас також наголосив, що не ясно, що потенційні наслідки обов'язково будуть негативними, зазначивши, що деякі з прискорених змін, про які повідомляла команда, були також пов'язані з більш високою продуктивністю, наприклад, у тестах на інтелект.

"Відомо, що у водіїв лондонських таксі гіпокампи теж були більшими", - сказав він. — Коротше кажучи, це цікаві дані, що показують, що пандемія могла надати глибокий вплив на підлітків, достатню для того, щоб позначитися на показниках структури мозку; але ці дані не можуть сказати нам, чи є негативні довгострокові наслідки неминучими, чи пластичність мозку дозволить цьому поколінню відновитися».

Раніше повідомлялося, що кілька досліджень, проведених вченими, показали, що кількість дівчаток-підлітків з раннім статевим дозріванням зросла більше ніж удвічі після початку пандемії коронавірусу. Чому це сталося, вчені поки що сказати не можуть