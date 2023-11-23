Польоти в космос підвищують ризик імпотенції – дослідження

Але це можна вилікувати, вважають вчені.

Галактичні космічні промені та мікрогравітація здатні порушувати функцію еректильних тканин, і така імпотенція може тривати роками, свідчать результати дослідження, проведеного в Лабораторії космічного випромінювання NASA в Нью-Йорку, передає The Guardian .

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Люди на Землі захищені від космічного випромінювання магнітосферою та атмосферою, але на Місяці та Марсі, а також у просторі між ними немає ефективного бар'єру. На борту МКС екіпажі захищені екрануванням та магнітним полем Землі, але все ж таки отримують за тиждень стільки радіації, скільки люди на Землі – за рік.

Вплив космічного польоту на чоловічу фізіологію вчені досліджували на щурах. У серії експериментів десятки тварин були підвішені на ременях під кутом 30 градусів і піддані впливу штучних галактичних космічних променів.

Аналіз тканин щурів через рік показав, що навіть незначний вплив галактичних космічних променів збільшує окислювальний стрес у тварин. Це порушило функцію артерії, що забезпечує кров'ю статевий член та еректильну тканину. «Невагомість» теж вплинула, але не настільки помітно.

При цьому деякі антиоксиданти змогли покращити стан тканин після впливу галактичних космічних променів, що дає надію на можливість відновлення і людей.