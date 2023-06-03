Вчені відновили зовнішність фараона Тутанхамона: фото та деталі дослідження

Вчені, які відновили обличчя фараона Рамсеса, реконструювали обличчя єгипетського фараона Тутанхамона, який був передостаннім фараоном Вісімнадцятої династії Стародавнього Єгипту.

Про це пише GreekReporter, інформує Апостроф.

Оскільки міжнародна команда вчених із Бразилії, Австралії та Італії не мала прямого доступу до черепа, їй довелося використовувати вимірювання та зображення з попередніх наукових праць, а також цифрову копію голови. А розміри губ і носа, положення очей, висота вух грунтуються на статистичних даних людей різних поколінь, отриманих за допомогою комп'ютерної томографії.

"Дивлячись на нього, ми бачимо швидше молодого студента, ніж політика, повного обов'язків, що робить історичну особистість ще цікавішою", - сказав Цисеро Мораєс, бразильський експерт з графіки.

Тутанхамон правив Стародавнім Єгиптом приблизно в 1332-1323 роках до нашої ери. На престол він вступив у віці 10 років, а помер 19 року життя. Гробницю з його останками виявили у 1922 році, проте досі вчені так і не з'ясували точну причину смерті. Є припущення, що знаменитого єгиптянина занапастила малярія або травма від падіння з колісниці.


Вікторія Рубан, Апостроф





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