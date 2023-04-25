Держкосмос та NASA підписали договір про співпрацю

Підписано заяву про співпрацю щодо дослідження космосу.

У Вашингтоні у штаб-квартирі NASA відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA та Державним космічним агентством України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України у США Оксана Маркарова, інформує ZN.ua.

Держкосмос та NASA підписали договір про співпрацю
© Оксана Маркарова / Facebook

"Черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України та розширення співпраці між Україною та США у сфері мирного космосу, зв'язку та навігації, а також проектів Міжнародної космічної станції та багатьох інших сферах. Захищаємо зараз нашу свободу та незалежність, та працюємо над інноваційним майбутнім", - написала посол.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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