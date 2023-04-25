Держкосмос та NASA підписали договір про співпрацю

Підписано заяву про співпрацю щодо дослідження космосу.

У Вашингтоні у штаб-квартирі NASA відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA та Державним космічним агентством України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України у США Оксана Маркарова, інформує ZN.ua .

© Оксана Маркарова / Facebook