2023-04-25
Держкосмос та NASA підписали договір про співпрацю
Підписано заяву про співпрацю щодо дослідження космосу.
У Вашингтоні у штаб-квартирі NASA відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA та Державним космічним агентством України. Про це на своїй сторінці у
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"Черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України та розширення співпраці між Україною та США у сфері мирного космосу, зв'язку та навігації, а також проектів Міжнародної космічної станції та багатьох інших сферах. Захищаємо зараз нашу свободу та незалежність, та працюємо над інноваційним майбутнім", - написала посол.
Оксана Лебедина, ZN.ua