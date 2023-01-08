Науковці з'ясували про життя на супутнику Юпітера: деталі дослідження

Дослідники пояснили за допомогою комп'ютерного моделювання, як на супутник гігантської планети Юпітер - Європу могло потрапити життя. Науковці вже зафіксували десятки кратерів на поверхні Європи. Багато з них мають хвилясту поверхню, що свідчить про замерзлу талу воду, яка потенційно може давати життя.

Про це йдеться у дослідженні співробітників Техаського університету в Остіні, оприлюднене на American Geophysical Union.

Фахівці з'ясували, що на супутнику Юпітера можливе життя, навіть якщо небесні тіла не пробивали крижану оболонку Європи.

Так, при достатній сили удару, щоб частинки комети або астероїда потрапили на глибину супутника близько 5 км, тала вода пройде крізь іншу частину льоду. Внаслідок цього різні окислювачі, які необхідні для існування будь-яких форм життя, можуть потрапити з поверхні Європи у внутрішній океан, а потім будуть підтримувати потенційне життя в захищених водах океану супутника цієї гігантської планети.

"Це дослідження показує, що розплавлення ударних розплавів є життєздатним, надійним і, ймовірно, широко поширеним механізмом транспортування поверхневих матеріалів до океану Європи", - йдеться у статті, інформує Апостроф.

Поки що науковцям бракує даних для більш глибокого вивчення питання, але космічний корабель під час майбутньої місії НАСА Europa Clipper зможе їх дістати.

"Незважаючи на те, що це дослідження було зосереджено на Європі, в’язке розплавлення танення в океані відбувається для всіх досліджених тут льодових оболонок і в’язкості льоду, і, отже, ймовірно, це відбувається в інших крижаних світах, подібних до Європи, наприклад, на Титані", - йдеться у дослідженні.


Катерина Глянько, Апостроф





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