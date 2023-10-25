Життя на Землі вже опинилося під загрозою – вчені

За їхніми словами, ми вже знаходимося на «незвіданій території».

Науковці опублікували доповідь про стан клімату, висновки якої жахають. Вони свідчать про те, що 20 із 35 життєво важливих показників, які використовуються для відстеження змін клімату, знаходяться на рекордно екстремальних значеннях, пише IFLScience , інформує ZN.ua .

Життя на Землі вже під загрозою через зміни клімату © pixabay/dmncwndrlch

Ці життєво важливі показники включають концентрацію вуглекислого газу в нашій атмосфері, загибель дерев через лісові пожежі, зміну рівня моря, масу антарктичного льоду, кількість надзвичайно спекотних днів, кислотність океану і так далі.

І ці 35 показників – не просто набір даних. Дослідники прагнуть підкреслити, що порушення кожного з них може призвести до збільшення екологічних руйнувань та людських страждань через смертоносну спеку, швидку зміну навколишнього середовища, повені тощо.

«Життя на нашій планеті є під загрозою. Статистичні тенденції демонструють глибоко тривожні закономірності пов'язаних із кліматом змінних та стихійних лих», — заявив Вільям Ріппл, провідний автор дослідження та заслужений професор Коледжу лісового господарства Університету штату Орегон.

Стає очевидним також, що від змін клімату найбільше постраждають Глобальний Південь, країни, що розвиваються, і неблагополучні спільноти. При цьому вони зробили найменший внесок у розвиток цієї проблеми.

Попередня доповідь про стан клімату під назвою «Попередження світових учених про кліматичну надзвичайну ситуацію» була опублікована у 2019 році. Відтоді ситуація значно погіршилася.

У 2023 році, ще до його закінчення, вже було зареєстровано 38 днів, коли середня температура перевищувала показники доіндустріального рівня на 1,5 градуса Цельсія. До цього подібні дні були рідкістю.

Крім того, у липні 2023 року було зафіксовано найвищу середню температуру поверхні Землі за всю історію спостережень. У Канаді сталися масштабні лісові пожежі, які викинули в атмосферу більше гігатонни вуглекислого газу, що значно перевищує загальний обсяг викидів парникових газів країни в 2021 році.

«Як вчені, ми дуже стурбовані раптовим збільшенням частоти і серйозності кліматичних катастроф. Частота та серйозність цих лих можуть випереджати зростання температури. До кінця XXI століття від 3 до 6 мільярдів людей можуть опинитися за межами придатних для життя регіонів Землі, а це означає, що вони зіткнуться із сильною спекою, обмеженим доступом до продовольства та підвищеним рівнем смертності», — заявив провідний автор дослідження Крістофер Вольф.

Автори дослідження пропонують розв'язання кліматичної проблеми. Згідно з їхніми висновками, світу необхідно поступово відмовитися від субсидій на викопне паливо, перейти на рослинну дієту, посилити захист лісів та прийняти договори про нерозповсюдження викопного палива.

У глобальній перспективі вчені наполягають на необхідності усунення світових економічних пріоритетів у бік задоволення основних потреб усіх людей, а не підтримання надспоживання дуже багатих.