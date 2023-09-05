Археологи знайшли мозок та шкіру людей бронзової доби

Розкопки проводилися на территорії Туреччини.

Археологи, які проводять розкопки на заході Туреччини, виявили залишки мозку і шкіри двох людей, які жили в бронзову добу. Як повідомляє Arkeonews , розкопки проводилися в регіоні, який також називають «Серцем Західної Анатолії», оскільки на знімках із повітря він виглядає як серце, інформує ZN.ua .

Археологам вдалося знайти шкіру та мозок давніх людей (фото ілюстративне) © microgen / depositphotos

Регіон Тавшанли Хьоюк розташований на перехідному шляху між регіонами Західної Анатолії та Центральної Анатолії, тому дослідження, що проводяться тут, мають вирішальне значення з точки зору розуміння міжрегіональних комунікацій.

Археологи зазначають, що нове відкриття є примітним, оскільки останки шкіри знайшли під час археологічних розкопок тут уперше. Останки ж мозку виявляли чотири чи п'ять разів.

Знайдені останки належали чоловікам, вік яких оцінюється у 15-18 та 40-45 років. Вони збереглися внаслідок карбонізації. За словами вчених, останки належали людям, які не змогли втекти з дому після того, як його підпалили.

Археологи також додали, що розкопки проводяться на території найдавнішого поселення у регіоні, яке було його столицею у бронзову добу. У 1700 році до нашої ери на поселення було скоєно масштабний напад, в результаті якого воно було повністю спалено.