Археологи знайшли мозок та шкіру людей бронзової доби

Розкопки проводилися на территорії Туреччини.

Археологи, які проводять розкопки на заході Туреччини, виявили залишки мозку і шкіри двох людей, які жили в бронзову добу. Як повідомляє Arkeonews, розкопки проводилися в регіоні, який також називають «Серцем Західної Анатолії», оскільки на знімках із повітря він виглядає як серце, інформує ZN.ua.

Археологи знайшли мозок та шкіру людей бронзової доби
Археологам вдалося знайти шкіру та мозок давніх людей (фото ілюстративне)
© microgen / depositphotos

Регіон Тавшанли Хьоюк розташований на перехідному шляху між регіонами Західної Анатолії та Центральної Анатолії, тому дослідження, що проводяться тут, мають вирішальне значення з точки зору розуміння міжрегіональних комунікацій.

Археологи зазначають, що нове відкриття є примітним, оскільки останки шкіри знайшли під час археологічних розкопок тут уперше. Останки ж мозку виявляли чотири чи п'ять разів.

Знайдені останки належали чоловікам, вік яких оцінюється у 15-18 та 40-45 років. Вони збереглися внаслідок карбонізації. За словами вчених, останки належали людям, які не змогли втекти з дому після того, як його підпалили.

Археологи також додали, що розкопки проводяться на території найдавнішого поселення у регіоні, яке було його столицею у бронзову добу. У 1700 році до нашої ери на поселення було скоєно масштабний напад, в результаті якого воно було повністю спалено.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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