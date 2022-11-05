2022-11-05
Штучний інтелект Meta зумів передбачити форму 600 мільйонів білків
На це йому знадобилося лише два тижні.
Штучний інтелект Meta навчився прогнозувати структуру білків© Википедия
Вчені компанії Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, використали мовний штучний інтелект для передбачення структури 600 мільйонів білків вірусів, бактерій та інших мікробів, повідомляє
Програма, що отримала назву ESMFold, використала модель, яка була створена для розшифровки людської мови. З її допомогою вона спромоглася спрогнозувати «повороти», що визначають тривимірну структуру білків. Результати роботи ШІ можуть бути використані для розробки нових ліків, опису раніше невідомих мікробних функцій та відстеження еволюційних зв'язків між окремими спорідненими видами.
Фаїна Вауліна, ZN.ua