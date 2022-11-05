Штучний інтелект Meta зумів передбачити форму 600 мільйонів білків

Вчені компанії Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, використали мовний штучний інтелект для передбачення структури 600 мільйонів білків вірусів, бактерій та інших мікробів, повідомляє Live science . І деякі з цих білків належать організмам, невідомим науці.

Програма, що отримала назву ESMFold, використала модель, яка була створена для розшифровки людської мови. З її допомогою вона спромоглася спрогнозувати «повороти», що визначають тривимірну структуру білків. Результати роботи ШІ можуть бути використані для розробки нових ліків, опису раніше невідомих мікробних функцій та відстеження еволюційних зв'язків між окремими спорідненими видами.