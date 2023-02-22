Вчені заявили про формування нового океану, який розділить Африку на дві частини

2005 року в Ефіопії з'явився розлом.

Вчені заявили про формування нового океану, який розділить Африку на дві частини
В Африці може з'явитися новий океан

Геологи підтвердили, що Африка повільно розпадається на дві частини через появу нового океану. У 2005 році в ефіопських пустелях з'явився розлом довжиною понад 55 кілометрів, тепер міжнародна група вчених підтвердила, що це започаткувало формування абсолютно нового моря, повідомляє медіа Руанди New Times.

Дослідники опублікували роботу у журналі Geophysical Research Letters. Вони об'єднали сейсмічні дані спостережень за розломом, які показали, що його поява зумовлена процесами, подібними до процесів на дні океану.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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