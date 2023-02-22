2023-02-22
Вчені заявили про формування нового океану, який розділить Африку на дві частини
2005 року в Ефіопії з'явився розлом.
В Африці може з'явитися новий океан
Геологи підтвердили, що Африка повільно розпадається на дві частини через появу нового океану. У 2005 році в ефіопських пустелях з'явився розлом довжиною понад 55 кілометрів, тепер міжнародна група вчених підтвердила, що це започаткувало формування абсолютно нового моря, повідомляє медіа Руанди
Дослідники опублікували роботу у журналі Geophysical Research Letters. Вони об'єднали сейсмічні дані спостережень за розломом, які показали, що його поява зумовлена процесами, подібними до процесів на дні океану.
Фаїна Вауліна, ZN.ua