Почесним радником уряду Румунії стане... штучний інтелект
Він займатиметься збором думок румунів, щоб уряду було легше орієнтуватися перед прийняттям рішень, інформує
Штучний інтелект офіційно стане почесним радником уряду Румунії. Таке рішення схвалили на засіданні 1 березня. Про це на своїй сторінці у Facebook
«Румунський уряд першим у світі створив почесного радника на основі штучного інтелекту. Він називається ION і буде збирати з публічного простору думки румунів на різні теми, що становлять загальний інтерес. Таким чином, уряд зможе в будь-який час консультуватися з громадськістю з питань, що обговорюються виконавчою владою», – написав Ніколає Іонель Чуке.
За його словами, проєкт є на 100% румунським – від дизайну до програмної концепції та апаратного забезпечення.