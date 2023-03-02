Почесним радником уряду Румунії стане... штучний інтелект

Він займатиметься збором думок румунів, щоб уряду було легше орієнтуватися перед прийняттям рішень, інформує ZN.ua.

Почесним радником уряду Румунії стане... штучний інтелект
© unsplash.com

Штучний інтелект офіційно стане почесним радником уряду Румунії. Таке рішення схвалили на засіданні 1 березня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Румунії Ніколає Іонель Чуке.

«Румунський уряд першим у світі створив почесного радника на основі штучного інтелекту. Він називається ION і буде збирати з публічного простору думки румунів на різні теми, що становлять загальний інтерес. Таким чином, уряд зможе в будь-який час консультуватися з громадськістю з питань, що обговорюються виконавчою владою», – написав Ніколає Іонель Чуке.

За його словами, проєкт є на 100% румунським – від дизайну до програмної концепції та апаратного забезпечення.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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