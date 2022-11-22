Штучний інтелект зміг підтвердити справжність картини Ренуара

Швейцарська компанія Art Recognition використала штучний інтелект, щоб перевірити справжність картини "Портрет жінки (Габріель)" авторства Огюста Ренуара. Нещодавно аукціонний дім Sotheby's оцінив її вартість між 100-150 тисячами фунтів стерлінгів (118-178 тисяч доларів), повідомляє The Guardian.

Серед мистецтвознавців немає згоди про справжність полотна, яке належало приватному колекціонеру зі Швейцарії. Допомогти вирішити суперечку мав штучний інтелект, який дійшов висновку, що картину, швидше за все, написав Ренуар.