Вчені навчили штучний інтелект створювати нові білки

Вчені з Університету Вашингтона розробили систему штучного інтелекту, здатну створювати нові білки. Як повідомляє MIT Technology Review, ця розробка може допомогти у створенні нових ліків та матеріалів.

Новий алгоритм отримав назву ProteinMPNN. Зазвичай вчені створюють нові білки, модифікуючи ті, що зустрічаються у природі. Але створення ProteinMPNN відкриває перед дослідниками перспективу створення з'єднань з нуля.