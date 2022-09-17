Вчені навчили штучний інтелект створювати нові білки

Це може допомогти у створенні нових ліків та матеріалів, інформує ZN.ua.

Вчені навчили штучний інтелект створювати нові білки
Штучний інтелект навчився створювати білки
© Википедия

Вчені з Університету Вашингтона розробили систему штучного інтелекту, здатну створювати нові білки. Як повідомляє MIT Technology Review, ця розробка може допомогти у створенні нових ліків та матеріалів.

Новий алгоритм отримав назву ProteinMPNN. Зазвичай вчені створюють нові білки, модифікуючи ті, що зустрічаються у природі. Але створення ProteinMPNN відкриває перед дослідниками перспективу створення з'єднань з нуля.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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