В Україні запустили платформу із безкоштовними курсами для вивчення штучного інтелекту

Міністерство економіки, Мінцифра та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення штучного інтелекту (ШІ). Курси безкоштовні та доступні українською та англійською мовами. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Фото: freepik.com

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, важливо, щоб українці опанували інструмент штучного інтелекту для підвищення своєї конкурентоспроможності.

«Завдяки навчальній платформі кожен зможе навчитися тому, як завдяки ШІ автоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клієнтам та чимало іншого. Цей курс для кожного — від керівників і маркетологів до юристів і освітян», — зазначила вона.

Де зареєструватися

Навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців. Доступ до платформи з курсами за посиланням.

Переваги платформи

Безкоштовне навчання: доступ до навчальних матеріалів від Google українською та англійською мовами.

українською та англійською мовами. Гнучкі можливості для розвитку: курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.

Інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.