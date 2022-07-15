Археологи знайшли в Україні унікальні предмети часів шведської облоги: фото

Археологи виявили в Полтаві предмети часів шведської облоги. Шведи оточили Полтавську фортецю в 1709 році під час Великої Північної війни, інформує Апостроф.

Про це повідомили в музеї Полтавської битви.

У межах сучасних мікрорайонів Полтави Половки та Юрівка дослідники знайшли деталь від кремнієвої рушниці, пряжку з кінської збруї, підкову від солдатського чобота й монету.

Фото: "Полтавщина"

Завдяки знахідкам, історичним та картографічним джерелам вдалося встановити, що на цьому місці в 1709 році розташовувався табір шведської кінноти. Наразі виявлені предмети передали до фондів музею історії Полтавської битви.

Фото: Музей Полтавської битви

Нагадаємо, 8-тисячний шведський контингент головної армії Карла ХІІ тримав в облозі Полтаву з 7 квітня 1709 року до 27 червня того ж року, коли відбулася Полтавська битва, у результаті якого шведське військо було змушене відійти.


Ліза Бровко, Апостроф





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