The Economist: Успіх Starlink в Україні розпалив нову космічну гонку

«Це факт, ми беремо участь в космічній гонці», - сказав директор NASA Білл Нельсон першого січня. Він застеріг: якщо Китай зможе висадитися на Місяці раніше, ніж туди повернеться Америка, він може захопити ресурси природного супутника Землі і навіть сказати американцям: «Тримайтеся подалі звідси, це тепер наша територія».

The Economist погоджується з Нельсоном щодо початку космічної гонки. Однак, на думку видання, очільник NASA помиляється щодо Місяця. Природний супутник нашої планети має символічну цінність, але не має корисних ресурсів, які не можна отримати на Землі і доклавши менших зусиль.

«Нова космічна гонка була спровокована вторгненням Росії в Україну. Вона відбувається ближче до Землі. І Америка в ній перемагає здебільшого завдяки одній компанії», - пише The Economist , додаючи, що ця компанія - SpaceX.

Заснована Ілоном Маском з метою колонізації Марсу, вона створила дешеві ракети багаторазового використання, перша ступінь яких повертається з верхніх шарів атмосфери і витончено приземляється. Ці ракети зробили компанію космічною суперсилою. SpaceX тепер доставляє на орбіту більше вантажів, ніж всі компанії і країни разом узяті. З 2019 року компанія використала ці свої можливості, щоб збудувати Starlink, «мега-сузір’я» супутників, розроблених транслювати інтернет в місця, недосяжні для звичайних ліній. За три роки SpaceX запустив 3500 супутників Starlink. І це приблизно половина від загальної кількості активних супутників на орбіті Землі. Компанія збирається вивести в космос ще 40 тисяч таких апаратів.