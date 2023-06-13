Астрономи відкрили нову планету, схожу на Татуїн із «Зоряних війн»

Вона обертається навколо двох зірок.

Вчені виявили планету, яка обертається навколо двох зірок, на кшталт рідної планети Люка Скайуокера із «Зоряних війн», Татуїна. Як повідомляє Space.com , небесне тіло знаходиться на відстані 1320 світлових років від Землі в сузір'ї Живописця, інформує ZN.ua .

Вчені знайшли нову незвичайну планету © Европейская Южная Обсерватория

Зазначається, що планету TOI-1338b, яка обертається навколо подвійної зірки TOI-1338, було виявлено у 2020 році за допомогою телескопа TESS. У ході нового дослідження вчені використали Європейську південну обсерваторію та Дуже великий телескоп, щоб визначити масу цього небесного тіла. Але зробити це не змогли. Проте їм вдалося знайти ще одну планету.

Нове небесне тіло назвали BEBOP-1c. Це газовий гігант, маса якого перевищує земну у 65 разів, але менша за масу Юпітера приблизно в п'ять разів. Планета знаходиться на відстані 79% астрономічної одиниці (середня відстань від Землі до Сонця) від своєї зірки. На те, щоб зробити оберт навколо світила, у BEBOP-1c йде 215 днів.

Для порівняння, відстань від TOI-1338b до зірки становить приблизно 36% астрономічної одиниці, вона здійснює оберт навколо світила за 95 днів. Маса планети становить приблизно 22 земні.