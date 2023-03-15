Ілон Маск оцінив шанси на успіх першого орбітального польоту Starship

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск оцінив можливість успіху першого орбітального польоту корабля Starship. За словами бізнесмена, він оцінює успіх першої орбітальної місії у 50%, повідомляє Space.com .

«Я не говорю, що він досягне орбіти, але я гарантую, що це буде захоплююче. Це точно не буде нудно», – заявив Маск під час інтерв'ю на конференції Morgan Stanley.