2023-03-15
Ілон Маск оцінив шанси на успіх першого орбітального польоту Starship
Бізнесмен не гарантує, що корабель досягне орбіти.
Успіх першого орбітального польоту Starship оцінюється у 50%© spacex.com
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск оцінив можливість успіху першого орбітального польоту корабля Starship. За словами бізнесмена, він оцінює успіх першої орбітальної місії у 50%, повідомляє
«Я не говорю, що він досягне орбіти, але я гарантую, що це буде захоплююче. Це точно не буде нудно», – заявив Маск під час інтерв'ю на конференції Morgan Stanley.
Фаїна Вауліна, ZN.ua