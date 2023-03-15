Ілон Маск оцінив шанси на успіх першого орбітального польоту Starship

Бізнесмен не гарантує, що корабель досягне орбіти.

Ілон Маск оцінив шанси на успіх першого орбітального польоту Starship
Успіх першого орбітального польоту Starship оцінюється у 50%
© spacex.com

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск оцінив можливість успіху першого орбітального польоту корабля Starship. За словами бізнесмена, він оцінює успіх першої орбітальної місії у 50%, повідомляє Space.com.

«Я не говорю, що він досягне орбіти, але я гарантую, що це буде захоплююче. Це точно не буде нудно», – заявив Маск під час інтерв'ю на конференції Morgan Stanley.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
У Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фотоУ Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фото
Вчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelbackВчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelback
NASA показало знімки загадкових кіл на МарсіNASA показало знімки загадкових кіл на Марсі
У Судані виявили залишки стародавнього храму: чим унікальна знахідкаУ Судані виявили залишки стародавнього храму: чим унікальна знахідка
"Вибула з вищої ліги": як по Японії вдарив невдалий запуск ракети H3 – FT"Вибула з вищої ліги": як по Японії вдарив невдалий запуск ракети H3 – FT
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX випробовувала ракетну систему Starship — Маск задоволений результатомSpaceX випробовувала ракетну систему Starship — Маск задоволений результатом
Маск назвав нові терміни першого орбітального польоту StarshipМаск назвав нові терміни першого орбітального польоту Starship
The Economist: Успіх Starlink в Україні розпалив нову космічну гонкуThe Economist: Успіх Starlink в Україні розпалив нову космічну гонку
Скляні жаби, коли маскуються, ховають кров у печінціСкляні жаби, коли маскуються, ховають кров у печінці
Капсула NASA Orion приземлилась у Тихому океані після тестового польоту на МісяцьКапсула NASA Orion приземлилась у Тихому океані після тестового польоту на Місяць
У США розпочали розслідування щодо компанії Маска Neuralink через досліди на тваринахУ США розпочали розслідування щодо компанії Маска Neuralink через досліди на тваринах
SpaceX провела рекордні випробування двигунів корабля StarshipSpaceX провела рекордні випробування двигунів корабля Starship
Вченим вдалося реконструювати геном першого ссавцяВченим вдалося реконструювати геном першого ссавця
Ілон Маск показав два прототипи робота-гуманоїда Tesla Optimus: що він вмієІлон Маск показав два прототипи робота-гуманоїда Tesla Optimus: що він вміє
Блискавка влучила у стартовий майданчик ракети для польоту на Місяць — чи відбудеться запускБлискавка влучила у стартовий майданчик ракети для польоту на Місяць — чи відбудеться запуск
Последние новости
Подгружаем последние новости