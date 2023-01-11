Маск назвав нові терміни першого орбітального польоту Starship

Він може відбутися вже у лютому-березні.

Маск назвав нові терміни першого орбітального польоту Starship
Перший політ Starship може відбутися вже у лютому-березні
© spacex.com

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск назвав нові терміни першого орбітального польоту корабля Starship, призначеного для польотів на Місяць та Марс. Він може відбутися вже протягом найближчих двох-трьох місяців, випливає із повідомлень бізнесмена у Twitter.

Маск відповів на запитання одного з користувачів соцмережі про те, чи відбудеться запуск 31 січня. «Ми маємо реальні шанси на кінець лютого. Спроба запуску у березні виглядає дуже можливою», - написав він.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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