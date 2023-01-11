Маск назвав нові терміни першого орбітального польоту Starship

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск назвав нові терміни першого орбітального польоту корабля Starship, призначеного для польотів на Місяць та Марс. Він може відбутися вже протягом найближчих двох-трьох місяців, випливає із повідомлень бізнесмена у Twitter .

Маск відповів на запитання одного з користувачів соцмережі про те, чи відбудеться запуск 31 січня. «Ми маємо реальні шанси на кінець лютого. Спроба запуску у березні виглядає дуже можливою», - написав він.