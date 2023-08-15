Армія США планує отримати новітні дрони-камікадзе

Основна ціль - знищення бронетехніки.

Армія Сполучених Штатів у короткі терміни планує розробити протитанковий баражуючий дрон для піхотних підрозділів. Про це повідомили у прес-релізі служби PEO Soldier армії США , інформує ZN.ua .

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7 липня представники Program Executive Office Soldier оголосили про запуск конкурсу LASSO [Low Altitude Stalking and Strike Ordnance] на розробку нового баражуючого боєприпасу для піхотних підрозділів.

Program Executive Office Soldier – це служба армії США , що відповідає за швидке створення прототипів та закупівлю озброєння.

Головною вимогою до перспективного баражуючого дрону стала його портативність та низька вага для застосування піхотними підрозділами. Дрон має запускатись із транспортно-пускового контейнера.

Безпілотник має бути обладнаний оптичним та інфрачервоним датчиком для ураження цілей за межами прямої видимості. Бойова частина має бути здатна вражати броньовані цілі.

Невідомими залишаются точні вимоги до ваги та потужності бойової частини перспективного БПЛА, а також його дальності польоту та масо-габаритних характеристик.