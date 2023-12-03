Японія планує посадку зонда SLIM на Місяць
Успішна посадка зонда зробить Японію п'ятою країною, яка досягла Місяця, після Радянського Союзу, США, Китаю та Індії.
Агентство аерокосмічних досліджень Японії (JAXA) планує здійснити посадку безпілотного зонда SLIM на Місяць 20 січня,
JAXA запустило SLIM із космодрому у південно-західній префектурі (адміністративно-територіальна одиниця Японії) Каґошіма у вересні 2023 року. За розрахунками, зонд мав досягнути місячної орбіти через три-чотири місяці.
Наразі науковці очікують вивести зонд на орбіту Місяця 25 грудня. Спуск SLIM заплановано близько півночі 20 січня. Команда прогнозує здійснити посадку на поверхню Місяця приблизно за 20 хвилин. Агенство прагне продемонструвати технологію високоточної посадки зонда, сівши на Місяць у радіусі 100 метрів від мети.
Після посадки зонд використовуватиме багатодіапазонну камеру для дослідження складу місячних порід, щоб дати вченим можливість детальніше дослідити виникнення Місяця. Дані, отримані в ході місії SLIM, також використовуватимуть в очолюваній США програмі «Артеміда». Її мета — знову відправити астронавтів на Місяць.