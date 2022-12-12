Капсула NASA Orion приземлилась у Тихому океані після тестового польоту на Місяць

Капсула NASA Orion в неділю надзвичайно швидко повернулася з Місяця, приземлившись на парашуті в Тихий океан біля Мексики, це завершення тестового польоту, який має розчистити шлях для астронавтів під час наступного обльоту Місяця, про прибуття космічного апарату повідомляють на сайті агентства.