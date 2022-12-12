Капсула NASA Orion приземлилась у Тихому океані після тестового польоту на Місяць

Востаннє астронавти висаджувалися на Місяць 50 років тому. Тестовий політ Orion має розчистити шлях для них під час наступного обльоту світила, який наразі заплановано на 2024 рік, інформує ZN.ua.

Капсула NASA Orion приземлилась у Тихому океані після тестового польоту на Місяць
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Капсула NASA Orion в неділю надзвичайно швидко повернулася з Місяця, приземлившись на парашуті в Тихий океан біля Мексики, це завершення тестового польоту, який має розчистити шлях для астронавтів під час наступного обльоту Місяця, про прибуття космічного апарату повідомляють на сайті агентства.


Оксана Коваль, ZN.ua





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Капсула NASA Orion приземлилась у Тихому океані після тестового польоту на МісяцьКапсула NASA Orion приземлилась у Тихому океані після тестового польоту на Місяць
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