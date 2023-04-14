Історичний запуск зонда до супутників Юпітера відклали через загрозу ударів блискавок

Спробу запуску повторять за 24 години.

Європейське космічне агентство вирішило відкласти запуск зонда до супутників Юпітера через погані погодні умови. Згідно з прогнозом, існувала можливість ударів блискавок у космодром у Французькій Гвіані, повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua.

Історичний запуск зонда до супутників Юпітера відклали через загрозу ударів блискавок
ESA відмінило запуск зонда до супутників Юпітера
© NASA

Диспетчери скасували запуск за 10 хвилин до того, як апарат Jupiter Icy Moons Explorer або Juice мав стартувати з космодрому. Наступну спробу запуску спробують провести за 24 години.

Через вісім років після запуску зонд повинен дістатися галілеєвих супутників Юпітера.

Європа, Каллісто та Ганімед – льодові небесні тіла, які знаходяться дуже далеко від Сонця, попередні місії виявили свідчення того, що під кіркою льоду на них може розташовуватися великий океан. Тому вчені гадають, що у воді супутників Юпітера можуть існувати живі організми.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Маск розповів про готовність Starship до першого орбітального польотуМаск розповів про готовність Starship до першого орбітального польоту
На Сонці помітили гігантський «водоспад» плазмиНа Сонці помітили гігантський «водоспад» плазми
ESA запустило зонд для дослідження супутників Юпітера, ракету прикрасив малюнок маленької українкиESA запустило зонд для дослідження супутників Юпітера, ракету прикрасив малюнок маленької українки
Частина США швидко йде під воду – вченіЧастина США швидко йде під воду – вчені
Китай намагатиметься змінити орбіту астероїда, який летить до ЗемліКитай намагатиметься змінити орбіту астероїда, який летить до Землі
Блок рекламы


Похожие новости
ESA запустило зонд для дослідження супутників Юпітера, ракету прикрасив малюнок маленької українкиESA запустило зонд для дослідження супутників Юпітера, ракету прикрасив малюнок маленької українки
Далі буде гірше: вчені NASA розповіли про посилення стихійних лих через глобальне потеплінняДалі буде гірше: вчені NASA розповіли про посилення стихійних лих через глобальне потепління
"Вибула з вищої ліги": як по Японії вдарив невдалий запуск ракети H3 – FT"Вибула з вищої ліги": як по Японії вдарив невдалий запуск ракети H3 – FT
Екіпаж Crew-5 залишив МКС через п'ять місяців у космосіЕкіпаж Crew-5 залишив МКС через п'ять місяців у космосі
«Юнона» зробила найдетальніші знімки супутника Юпітера Іо«Юнона» зробила найдетальніші знімки супутника Юпітера Іо
Сузір'я супутників SpaceX та інших компаній заважають роботі телескопа «Хаббл» – вченіСузір'я супутників SpaceX та інших компаній заважають роботі телескопа «Хаббл» – вчені
SpaceX відклала запуск місії Crew-6 на МКСSpaceX відклала запуск місії Crew-6 на МКС
Через землетрус у Туреччині земля за добу "пройшла шлях" у 50 років: фото і картаЧерез землетрус у Туреччині земля за добу "пройшла шлях" у 50 років: фото і карта
Перший запуск супутників з території Великої Британії завершився невдачеюПерший запуск супутників з території Великої Британії завершився невдачею
Супутник NASA впав на Землю через 38 років на орбітіСупутник NASA впав на Землю через 38 років на орбіті
Последние новости
Подгружаем последние новости