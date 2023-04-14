Історичний запуск зонда до супутників Юпітера відклали через загрозу ударів блискавок
Спробу запуску повторять за 24 години.
Європейське космічне агентство вирішило відкласти запуск зонда до супутників Юпітера через погані погодні умови. Згідно з прогнозом, існувала можливість ударів блискавок у космодром у Французькій Гвіані, повідомляє
Диспетчери скасували запуск за 10 хвилин до того, як апарат Jupiter Icy Moons Explorer або Juice мав стартувати з космодрому. Наступну спробу запуску спробують провести за 24 години.
Через вісім років після запуску зонд повинен дістатися галілеєвих супутників Юпітера.
Європа, Каллісто та Ганімед – льодові небесні тіла, які знаходяться дуже далеко від Сонця, попередні місії виявили свідчення того, що під кіркою льоду на них може розташовуватися великий океан. Тому вчені гадають, що у воді супутників Юпітера можуть існувати живі організми.