Далі буде гірше: вчені NASA розповіли про посилення стихійних лих через глобальне потепління

Повені та посухи надалі лише посилюватимуться.

Далі буде гірше: вчені NASA розповіли про посилення стихійних лих через глобальне потепління
Посухи та повені фіксуватимуть все частіше
© World Grain

Вчені NASA заявили про те, що надалі інтенсивність стихійних лих, пов'язаних з водою, від сильних посух до руйнівних повеней, лише зростатиме. І пов'язано це буде з посиленням кліматичної кризи, повідомляє CNN.

Дослідження вчених показало, що інтенсивність стихійних лих посилювалася в усьому світі за останні десятиліття, оскільки глобальні температури піднялися до рекордних рівнів. За словами дослідників, ці стихійні лиха більше пов'язані з підвищенням середньої температури, ніж з природними погодними умовами, такими як Ель-Ніньо та Ла-Нінья. І, швидше за все, ці екстремальні події посилюватимуться.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
У Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фотоУ Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фото
Астрономи відкрили астероїд, який потенційно може впасти на землюАстрономи відкрили астероїд, який потенційно може впасти на землю
Вчені назвали птаха з найбілішим пір'ям у світіВчені назвали птаха з найбілішим пір'ям у світі
NASA показало знімки загадкових кіл на МарсіNASA показало знімки загадкових кіл на Марсі
У Судані виявили залишки стародавнього храму: чим унікальна знахідкаУ Судані виявили залишки стародавнього храму: чим унікальна знахідка
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelbackВчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelback
Вчені знайшли нові подібності у поведінці людей та приматівВчені знайшли нові подібності у поведінці людей та приматів
NASA придумало новий спосіб зведення МКС з орбітиNASA придумало новий спосіб зведення МКС з орбіти
Вчені заявили про «незворотну деградацію» легендарної дельти НілуВчені заявили про «незворотну деградацію» легендарної дельти Нілу
Вчені навчилися діагностувати тривожність по аналізу кровіВчені навчилися діагностувати тривожність по аналізу крові
Олені повільно з'їдають найбільший організм на Землі – вченіОлені повільно з'їдають найбільший організм на Землі – вчені
Екіпаж Crew-5 залишив МКС через п'ять місяців у космосіЕкіпаж Crew-5 залишив МКС через п'ять місяців у космосі
NASA показало знімки загадкових кіл на МарсіNASA показало знімки загадкових кіл на Марсі
Вчені назвали птаха з найбілішим пір'ям у світіВчені назвали птаха з найбілішим пір'ям у світі
Сяятиме яскравіше за зірки: вчені знайшли нову комету, яка летить до ЗемліСяятиме яскравіше за зірки: вчені знайшли нову комету, яка летить до Землі
Последние новости
Подгружаем последние новости