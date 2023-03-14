Далі буде гірше: вчені NASA розповіли про посилення стихійних лих через глобальне потепління

Вчені NASA заявили про те, що надалі інтенсивність стихійних лих, пов'язаних з водою, від сильних посух до руйнівних повеней, лише зростатиме. І пов'язано це буде з посиленням кліматичної кризи, повідомляє CNN .

Дослідження вчених показало, що інтенсивність стихійних лих посилювалася в усьому світі за останні десятиліття, оскільки глобальні температури піднялися до рекордних рівнів. За словами дослідників, ці стихійні лиха більше пов'язані з підвищенням середньої температури, ніж з природними погодними умовами, такими як Ель-Ніньо та Ла-Нінья. І, швидше за все, ці екстремальні події посилюватимуться.