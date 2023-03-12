"Вибула з вищої ліги": як по Японії вдарив невдалий запуск ракети H3 – FT

Коли цього тижня Японське агенство аерокосмічних досліджень (JAXA) було змушене віддати команду на самознищення своєї нової флагманської ракети H3 після повторного невдалого запуску, на дим перетворилися не лише 63 метри заліза, пише FT .

Протягом 15 хвилин після запуску ракети з південного острова Танегасіма відмова двигуна звела нанівець майже десятирічні зусилля, які були джерелом національної гордості та символом технологічної майстерності Токіо та його непомірних амбіцій щодо входження до вищої ліги глобального космічного змагання.

«Майбутнє Японії залежить від ракети H3. Ми постараємося провести наступний політ якнайшвидше», - заявив Масасі Окада, проектний менеджер JAXA, на пресконференції після невдалого запуску у вівторок.

H3, найновіша ракета Японії та її перша велика ракета за 30 років, розглядалася японцями як конкурент Falcon 9 Ілона Маска, причетного до падіння цін на потенційно прибутковому ринку комерційних запусків супутників. Ракету H3, розроблену агентством JAXA у партнерстві з компанією Mitsubishi Heavy Industries (MHI), запустили за ціною 5 мільярдів єн (37 мільйонів доларів), що вдвічі менше, ніж у її попередника.

Перед запуском H3 Наохіко Абе, який очолює оборонний і космічний бізнес MHI, сказав журналістам, що відправною точкою для маркетингу нової ракети було те, що вона буде такою ж надійною, як і її попередниця H2A, яка може похвалитися 98-відсотковою ймовірністю успішних запусків. «Завдяки значному зниженню витрат H3 може конкурувати краще, ніж H2A на сучасному ринку», - додав Абе.