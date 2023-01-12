Інвестиційна компанія Білла Гейтса підтримує стартап багаторазової космічної ракети

Конкуренція з боку приватних компаній у космічних перегонах розпалюється. Але, приділяючи дедалі більше уваги чистому паливу та скорочення вуглецевого сліду, деякі з них знають, як зробити космічні перегони чистими. Такі відомі компанії, як SpaceX, випускають ракети, які повертаються на Землю для повторного використання, але стартап із Сіетлу Stoke Space хоче піти ще далі. Про це повідомляє CNBC.

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Stoke Space розробляє багаторазову ракету з чистим паливом, яка може доставляти супутники на земну орбіту, захищаючи при цьому саму Землю, створюючи менше викидів. Засновники компанії - колишні співробітники Blue Origin та SpaceX.

Стартап все ще знаходиться на перших етапах випробувань ракети і ще далекий від запуску супутників у космос. Але його плани амбітні та будуються на ідеї запуску більшої кількості супутників для боротьби зі зміною клімату.

«У міру того, як ми будуємо цю життєво важливу космічну економіку та інфраструктуру, ми повинні заздалегідь думати про те, як зробити це стійко та масштабовано», — сказав Енді Лапса, генеральний директор Stoke Space.

Ракета призначена для підйому, а потім повернення на землю, при цьому як нижній, так і верхній ступені, також відомі як прискорювач і другий ступінь відповідно, можуть бути використані повторно.

«Вам не потрібно перебудовувати ракету для кожної місії, тому це дуже важливо, щоб перейти від парадигми, обмеженої виробництвом, до парадигми, обмеженої операціями», — додав Лапса.

У грудні 2021 року компанія залучила $65 млн у раунді серії A, і повчила фінансування на розробку та випробування верхнього ступеня багаторазової ракети-носія. Breakthrough Energy Ventures, багатомільярдна компанія в галузі чистих технологій, створена співзасновником Microsoft Біллом Гейтсом, лідирувала в раунді.

Крістіан Гарсія, партнер та керуючий директор Breakthrough Energy Ventures, розповів, що Stoke Space зосереджена на проблемах клімату на Землі, а не на подорожах на Місяць чи Марс.

Крім Breakthrough Energy, інвесторами Stoke Space виступили Capital, Toyota Ventures, Point72 Ventures, MaC Venture Capital та NFX Ventures. Наразі Stoke Space залучила $100 млн.