Перший у світі запуск ракети на метановому паливі провалився

Ракета мала вивести в космос 14 супутників, але не змогла, інформує ZN.ua.

Перший у світі запуск ракети на метановому паливі провалився
Ракета-носій не змогла вивести супутники на орбіту
© Landspace

Перший у світі запуск ракети на метановому паливі, що відбувся у Китаї 14 грудня, завершився невдачею. Усі 14 супутників, які мала доставити на орбіту ракета-носій, були втрачені, повідомляє Space.com.

Ракету Zhuque-2 було розроблено китайською компанією Landspace. Незважаючи на великі надії, які покладалися на місію, ракета не змогла досягти орбіти та втратила все корисне навантаження.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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