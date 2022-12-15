Перший у світі запуск ракети на метановому паливі провалився

Перший у світі запуск ракети на метановому паливі, що відбувся у Китаї 14 грудня, завершився невдачею. Усі 14 супутників, які мала доставити на орбіту ракета-носій, були втрачені, повідомляє Space.com .

Ракету Zhuque-2 було розроблено китайською компанією Landspace. Незважаючи на великі надії, які покладалися на місію, ракета не змогла досягти орбіти та втратила все корисне навантаження.