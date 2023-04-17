Вчені знайшли перший з 1979 року унікальний ізотоп урана

Він починає зникати вже за 40 хвилин.

Вченим вдалося знайти та синтезувати абсолютно новий ізотоп надзвичайно радіоактивного елементу урана. Але він існує лише 40 хвилин, після чого розпадається на інші елементи, повідомляє Live Science, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли перший з 1979 року унікальний ізотоп урана
Вченим вдалося знайти новий ізотоп урана
© Википедия

У нового ізотопу, урана-241, 92 протони (як у всіх ізотопів урану) та 149 нейтронів. Це перший багатий на нейтрони ізотоп урану, знайдений з 1979 року. Хоча атоми даного елемента мають однакову кількість протонів, різні ізотопи чи версії цих елементів можуть містити у своїх ядрах різну кількість нейтронів. Щоб вважатися багатим на нейтрони, ізотоп повинен містити більше нейтронів, ніж зазвичай для цього елемента.

Уран відноситься до класу елементів періодичної таблиці, відомих як «актиніди», число протонів яких варіюється від 89 до 103. Усі актиніди радіоактивні, але уран є одним з чотирьох найбільш радіоактивних елементів, поряд з радієм, полонієм та торієм.

Ізотопи можуть бути стабільними, що означає, що вони зберігають свою атомну конфігурацію, або нестабільними, що означає, що вони розпадаються інші елементи, отримуючи або втрачаючи протони. Швидкість розпаду вимірюється періодом напіврозпаду ізотопу або часом, який потрібно половині матеріалу для розпаду на інші елементи.

Вчені зізнаються, що ще не виміряли період напіврозпаду урану-241, але за теоретичними оцінками він становить близько 40 хвилин.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
ESA запустило зонд для дослідження супутників Юпітера, ракету прикрасив малюнок маленької українкиESA запустило зонд для дослідження супутників Юпітера, ракету прикрасив малюнок маленької українки
На Сонці помітили гігантський «водоспад» плазмиНа Сонці помітили гігантський «водоспад» плазми
Вчені наші свідчення про використання людьми клею віком 20 тисяч роківВчені наші свідчення про використання людьми клею віком 20 тисяч років
Історичний запуск зонда до супутників Юпітера відклали через загрозу ударів блискавокІсторичний запуск зонда до супутників Юпітера відклали через загрозу ударів блискавок
Тіла просто випарувалися: вчені розповіли про долю жертв древнього виверження ВезувіюТіла просто випарувалися: вчені розповіли про долю жертв древнього виверження Везувію
Блок рекламы


Похожие новости
Схожих на Землю планет у Всесвіті може бути більше, ніж вважалося – вченіСхожих на Землю планет у Всесвіті може бути більше, ніж вважалося – вчені
SpaceX скасувала перший орбітальний політ Starship за хвилину до запускуSpaceX скасувала перший орбітальний політ Starship за хвилину до запуску
Перший орбітальний політ Starship: онлайн-трансляціяПерший орбітальний політ Starship: онлайн-трансляція
Тіла просто випарувалися: вчені розповіли про долю жертв древнього виверження ВезувіюТіла просто випарувалися: вчені розповіли про долю жертв древнього виверження Везувію
Вчені наші свідчення про використання людьми клею віком 20 тисяч роківВчені наші свідчення про використання людьми клею віком 20 тисяч років
Вчені знайшли два нових види птахів, які виділяють небезпечний токсинВчені знайшли два нових види птахів, які виділяють небезпечний токсин
Частина США швидко йде під воду – вченіЧастина США швидко йде під воду – вчені
Археологи знайшли на Волині митну пломбу періоду Київської РусіАрхеологи знайшли на Волині митну пломбу періоду Київської Русі
Вчені виявили у фарбі на полотнах Да Вінчі секретний інгредієнтВчені виявили у фарбі на полотнах Да Вінчі секретний інгредієнт
Вчені розповіли, коли людство зможе колонізувати інші планетиВчені розповіли, коли людство зможе колонізувати інші планети
Последние новости
Подгружаем последние новости