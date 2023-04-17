Вчені знайшли перший з 1979 року унікальний ізотоп урана

Він починає зникати вже за 40 хвилин.

Вченим вдалося знайти та синтезувати абсолютно новий ізотоп надзвичайно радіоактивного елементу урана. Але він існує лише 40 хвилин, після чого розпадається на інші елементи, повідомляє Live Science , інформує ZN.ua .

Вченим вдалося знайти новий ізотоп урана © Википедия

У нового ізотопу, урана-241, 92 протони (як у всіх ізотопів урану) та 149 нейтронів. Це перший багатий на нейтрони ізотоп урану, знайдений з 1979 року. Хоча атоми даного елемента мають однакову кількість протонів, різні ізотопи чи версії цих елементів можуть містити у своїх ядрах різну кількість нейтронів. Щоб вважатися багатим на нейтрони, ізотоп повинен містити більше нейтронів, ніж зазвичай для цього елемента.

Уран відноситься до класу елементів періодичної таблиці, відомих як «актиніди», число протонів яких варіюється від 89 до 103. Усі актиніди радіоактивні, але уран є одним з чотирьох найбільш радіоактивних елементів, поряд з радієм, полонієм та торієм.

Ізотопи можуть бути стабільними, що означає, що вони зберігають свою атомну конфігурацію, або нестабільними, що означає, що вони розпадаються інші елементи, отримуючи або втрачаючи протони. Швидкість розпаду вимірюється періодом напіврозпаду ізотопу або часом, який потрібно половині матеріалу для розпаду на інші елементи.

Вчені зізнаються, що ще не виміряли період напіврозпаду урану-241, але за теоретичними оцінками він становить близько 40 хвилин.