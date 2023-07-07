SpaceX «фактично стала монополістом» у сфері комерційних космічних запусків – WSJ

Цьому сприяли, зокрема, санкції, введені проти Росії.

Компанія SpaceX Ілона Маска фактично перетворилася на монополіста на ринку приватних комічних запусків, повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначає, що компанія має великий парк багаторазових ракет, завдяки чому вона може здійснювати запуски частіше і дешевше, ніж безпосередні конкуренти, інформує ZN.ua.

SpaceX «фактично стала монополістом» у сфері комерційних космічних запусків – WSJ
SpaceX перетворюється на монополіста у сфері приватних космічних запусків
© Official SpaceX Photos/flickr

За даними астрофізика Джонатана Макдауела, у 2022 році SpaceX була відповідальною за 66% запусків з американських стартових майданчиків, а за перші півроку 2023 – за 88%.

І це домінування на ринку продовжуватиметься. Багато в чому цьому сприяли санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, що фактично вивело з гри російські «Союзи». Крім того, фірми, що конкурують, поступово відмовляються від вже існуючих ракет. У червні United Launch Alliance запустила урядовий супутник на ракеті Delta IV Heavy, що стало передостаннім разом, коли вона використовувала цю ракету. 5 липня відбувся останній запуск ракети Ariane 5 компанії Arianespace.

"Справа в тому, що конкуренти зараз нічого не можуть протиставити, і це робить SpaceX де-факто монополістом", - заявив Джон Холст, колишній офіцер космічних операцій ВПС США.

SpaceX також є єдиною приватною компанією, яка доставляє астронавтів NASA на МКС та назад. Декілька років тому вона почала здійснювати запуски на користь національної безпеки США.

Керівництво SpaceX заявляє, що компанія має намір збільшувати кількість запусків. Цього року вона планує здійснити 100, порівняно з 61 - у 2022-му. З січня минулого року компанія здійснила 56 запусків супутників для своєї системи Starlink.

Користуючись попитом, що зростає, SpaceX також підвищила вартість своїх послуг до 6500 доларів за кілограм вантажу, який запускається на геліосинхронну орбіту. Два роки тому кілограм коштував 5000 доларів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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SpaceX «фактично стала монополістом» у сфері комерційних космічних запусків – WSJSpaceX «фактично стала монополістом» у сфері комерційних космічних запусків – WSJ
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