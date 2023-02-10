SpaceX випробовувала ракетну систему Starship — Маск задоволений результатом

Інженери тестували двигуни Raptor.

SpaceX випробовувала ракетну систему Starship — Маск задоволений результатом
© spacex.com

Компанія Ілона Маска SpaceX провела наземне випробування своєї нової потужної ракетної системи Starship. Про це на своїй сторінці у Twitter написав керівник SpaceX Ілон Маск.

За його словами, в ході випробувань успішно відпрацювали 31 з 33 випробуваних двигунів.

Один з двох несправних двигунів команда зупинила безпосередньо перед стартом, ще один зупинився сам.

«Цього все одно достатньо, щоб вийти на орбіту! Одного дня Starship доставить нас на Марс», — пообіцяв Маск.

One day, Starship will take us to Mars https://t.co/oMrnBIiBjY

— Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2023

Starship - це надважка повністю багаторазова ракета нового покоління, у якої обидві ступені здатні сідати на хвіст. Її головною особливістю має стати можливість виводити на орбіту 100 тонн вантажу в кораблі, інтегрованому з верхнім щаблем, а також дозаправляти цей корабель за допомогою паливних танкерів із модифікованих верхніх щаблів.

Суперважкий ракетний прискорювач SpaceX, як передбачається, вироблятиме приблизно на 70% більше тяги від стартового майданчика, ніж, наприклад радянька розробка N1, яку наприкінці 1960-х років створили для доставки космонавтів на Місяць, втім її запуски так і не були вдалими.

33 ракетні двигуни Raptor роблять його потужнішим за Saturn V, ракету NASA, яка відправила людей на Місяць у рамках програми Apollo. Маск хоче використовувати Starship для відправки супутників і людей на орбіту Землі та за її межі.

NASA вже уклала контракт із SpaceX на розробку версії, яка може зіграти роль у програмі Artemis.

Сам Маск зосереджений на Марсі. Він давно мріяв дістатися до Червоної планети, заснувати поселення і, як він каже, зробити людей «мультипланетним видом», інформує ZN.ua.

Якщо Starship працюватиме, це змінить правила гри, не тільки через масу, яку він зможе підняти в космос. Концепція розроблена таким чином, щоб її можна було використовувати багаторазово, причому обидві частини — надважкий прискорювач і сам корабель — повертаються на Землю. Після заправки Starship знову буде готовим до польоту.

Це означає, що він може працювати так само, як авіалайнер. Довгострокова економія коштів, порівняно зі звичайними одноразовими ракетами, буде величезною.

Наступне випробування може відбутись вже найближчими днями. SpaceX перегляне свої дані, щоб зрозуміти, чому цього разу не вдалося запустити всі 33 двигуни.

Раніше Маск говорив про спробу виведення на орбіту повної системи Starship наприкінці лютого або в березні.

В середині січня SpaceX успішно запустила надважку ракету-носій Falcon Heavy з військовим вантажем.

У ніч проти 6 травня 2021 року SpaceX успішно провела випробувальний політ прототипу Starship. Корабель повторив програму випробування прототипів Starship SN8 і SN9, які після суборбітального польоту розбилися під час посадки, а також SN10, який вибухнув через сім хвилин після успішної посадки через отримані при цьому пошкодження.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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