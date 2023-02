SpaceX випробовувала ракетну систему Starship — Маск задоволений результатом

Компанія Ілона Маска SpaceX провела наземне випробування своєї нової потужної ракетної системи Starship. Про це на своїй сторінці у Twitter написав керівник SpaceX Ілон Маск.

За його словами, в ході випробувань успішно відпрацювали 31 з 33 випробуваних двигунів.

Один з двох несправних двигунів команда зупинила безпосередньо перед стартом, ще один зупинився сам.

«Цього все одно достатньо, щоб вийти на орбіту! Одного дня Starship доставить нас на Марс», — пообіцяв Маск.