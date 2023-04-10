Маск розповів про готовність Starship до першого орбітального польоту

Але дозволу регулятора на нього досі немає.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що космічний корабель Starship, призначений для польотів на Місяць і Марс, готовий до першого орбітального запуску. Відповідну заяву бізнесмен зробив на своїй сторінці у Twitter , інформує ZN.ua .

Starship може здійснити перший орбітальний політ вже цього місяця © @spaceX

Маск додав, що зараз компанія чекає на дозвіл регулятора на проведення польоту. За попередніми даними, він може відбутися вже у середині квітня.

Starship is ready for launch ?



Awaiting regulatory approval - Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023

Прототип Starship вже встановлено на ракеті-носії на космодромі в Південному Техасі. За програмою польоту, він має здійснити виток навколо Землі та приводнитися у Тихому океані.

Раніше Маск оцінив ймовірність успіху першого орбітального польоту корабля на 50%.

Starship розробляється як багаторазовий корабель для доставки вантажів та людей на Місяць, Марс та інші об'єкти далекого космосу. NASA вже уклало з компанією контракт на доставку за його допомогою людей на Місяць у рамках програми "Артеміда".

Апарат складається з двох повністю багаторазових елементів: прискорювача першого ступеня під назвою Super Heavy та космічного корабля заввишки 50 метрів, відомого як Starship. Обидва будуть оснащені двигуном Raptor наступного покоління від SpaceX – шість для Starship та близько 30 для Super Heavy.