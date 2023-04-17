Перший орбітальний політ Starship: онлайн-трансляція

Ілон Маск оцінює шанси польоту на успіх у 50%.

У понеділок, 17 квітня, компанія SpaceX проведе першу спробу орбітального запуску космічного корабля Starship, призначеного для польотів на Місяць та Марс. Запуск транслюватиметься онлайн на каналі компанії на YouTube, інформує ZN.ua .

Сьогодні SpaceX здійснить першу спробу запуску Starship © @spaceX

В описі трансляції наголошується, що це буде перший тестовий політ повністю інтегрованої системи корабля Starship та надважкої ракети-носія Super Heavy.

Starship – це повністю багаторазова система, яка призначена для доставки пасажирів та вантажів на орбіту Землі, а також покликана допомогти людям повернутися на Місяць та досягти Марсу. У SpaceX відзначають, що під час тестових польотів, подібних до цього, успіх вимірюється тим, скільки нового вдалося дізнатися, що допомагає в подальшій розробці системи.

Сьогодні команда SpaceX завершила кілька суборбітальних льотних випробувань розгінного блоку Starship. Ці льотні випробування допомогли перевірити конструкцію транспортного засобу, довівши, що Starship може пролетіти дозвукову фазу входу, перш ніж провести повторне запалення двигунів і перевернутися у вертикальне положення для посадки.

Старт трансляції заплановано на 15:15 за київським часом. Вона розпочнеться приблизно за 45 хвилин до передбачуваного часу запуску.