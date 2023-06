SpaceX успішно випробувала двигуни Starship перед новим запуском корабля

Перший запуск корабля завершився невдачею.

Компанія SpaceX успішно провела випробування двигунів Raptor космічного корабля Starship, призначеного для польотів на Місяць та Марс. Це зроблено у рамках підготовки до нового запуску апарату, інформує ZN.ua .

Як повідомила компанія в Twitter , під час випробувань було проведено польотне охолодження та обертання насосів, воно зупинилося безпосередньо перед включенням Raptor. Під час випробувань рідкий кисень утворив під кораблем помітну хмару газу. Це стандартні тести перед майбутніми вогневими статичними випробуваннями.

Наголошується, що у випробуваннях взяв участь прототип корабля Ship25, а також розгінний блок Booster 9. Вони будуть задіяні у другому польоті корабля на орбіту.