Нещодавно відкритий астероїд виявився новим супутником Землі

Він залишатиметься на орбіті нашої планети ще щонайменше 1700 років.

Астрономи знайшли ще один природний супутник Землі. Астероїд 2023 FW13 обертається навколо Сонця синхронно з Землею, що робить його «квазимісяцем» нашої планети, повідомляє Space.com.

Нещодавно відкритий астероїд виявився новим супутником Землі
Астрономи знайшли новий квазісупутник Землі
© NASA

За словами Девіда Чендлера з проєкту Sky & Telescope, орбіта астероїда настільки складна, що він знаходиться «на півдорозі до Марса і на півдорозі до Венери». Вперше помітити астероїд вчені змогли 28 березня, допоміг їм оглядовий телескоп Pan-STARRS, інформує ZN.ua.

Першим увагу на те, що астероїд обертається синхронно з Землею, звернув Адріан Коффіне. Він провів моделювання, яке наштовхнуло його на думку про те, що 2023 FW13 є квазісупутником нашої планети.

2023 FW13 - не перший об'єкт такого роду, виявлений у космічних околицях Землі. Астрономи вважають, що орбіта космічного каменю аналогічна орбіті астероїда Kamo'oalewa, також відомого як 2016 HO3, ще одного квазісупутника Землі, виявленого у 2016 році.

Після відкриття астероїда астрономи-аматори, які вивчають архівні дані, виявили спостереження астероїда з 2012 року. За допомогою цих даних вони розрахували орбіту небесного тіла у минулому та майбутньому. Виявилося, що астероїд знаходиться біля Землі приблизно з 100 року до нашої ери і буде знаходитися тут мінімум до 3700 року.

"Якщо це так, то 2023 FW13 буде найстабільнішим квазісупутником Землі з будь-коли знайдених", - заявив Чендлер.

На думку вчених, астероїд не становить жодної небезпеки для нашої планети.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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