Вчені розповіли, що відбувається з мозком людей у комі перед смертю

Дослідники зафіксували «свідому» активність мозку.

Вчені заявили, що змогли наблизитися до розгадки таємниці того, що відбувається з мозком людини в комі в момент смерті. За словами дослідників, їм вдалося зафіксувати «свідому» активність, повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли, що відбувається з мозком людей у комі перед смертю
Вчені вивчили мозок людей у комі перед смертю
© Scitechdaily

Люди, які зазнали клінічної смерті, розповідають про те, що бачили яскраве світло наприкінці тунелю, відчували присутність своїх близьких або піднімалися над своїм тілом.

«Те, як дисфцункціональний мозок може породити яскравий досвід у процесі вмирання, є парадоксом нейробіології. Ми побачили потенційні нейросигнатури свідомості», — заявив керівник групи вчених Джімо Борджигін із університету Мічігану.

У ході дослідження вчені вивчили дані чотирьох пацієнтів, які померли у лікарні. Активність їхнього мозку вимірювали за допомогою ЕЕГ, оскільки раніше вони мали підозри на судоми. Усі четверо пацієнтів перебували у комі та не реагували на зовнішній вплив. З дозволу їхніх сімей лікарі відключили систему життєзабезпечення, і згодом у них сталася зупинка серця, і вони померли.

Вчені проаналізували дані про активність мозку з моменту припинення життєзабезпечення до смерті пацієнтів. Після відключення підтримки ШВЛ у двох пацієнтів спостерігалося збільшення частоти серцевих скорочень поряд зі сплеском активності гамма-хвиль, що вважається найшвидшою мозковою активністю, пов'язаною зі свідомістю.

Борджигін припускає, що це може відповідати «внутрішньому пробудженню» пацієнтів.

Активність була виявлена в так званій гарячій зоні області в задній частині мозку, пов'язаній зі свідомою активністю. Ця область корелює зі сновидіннями, зоровими галюцинаціями при епілепсії та зміненими станами свідомості.

В інших двох пацієнтів такої активності не спостерігалося.

За словами вчених, неможливо визначити, що ця активність означає з погляду суб'єктивного сприйняття. "Це може бути активація внутрішньої прихованої свідомості, пробудження спогадів про минуле, це може бути механізм виживання мозку, ми не знаємо", - сказав Борджігін.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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