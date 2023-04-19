SpaceX назвала нову дату тестового запуску Starship

Стартове вікно відчиниться 20 квітня.

Компанія SpaceX запланувала нову спробу тестового польоту системи Starship на четвер, 20 квітня. На сайті компанії зазначили, що вікно для запуску відкриється о 16:28 за Києвом, а закриється – о 17:30, інформує ZN.ua.

SpaceX назвала нову дату тестового запуску Starship
Нову спробу запуску Starship призначили на 20 квітня
© @spaceX

Першу спробу компанія здійснила 17 квітня, але політ скасували за хвилину до запуску через проблеми з клапаном тиску.

У компанії знову зазначили, що успіх тестових польотів, подібних до цього, вимірюється тим, скільки нового вдалося дізнатися. Помилки чи невдачі, виявлені під час тестових запусків, дозволяють покращити розробку системи.

Раніше засновник компанії SpaceX Ілон Маск оцінив ймовірність успіху першого тестового польоту Starship у 50%. За словами бізнесмена, гарантії, що корабель досягне орбіти, немає, але перший запуск "буде захоплюючим".

Starship розробляється як багаторазовий корабель для доставки вантажів та людей на Місяць, Марс та інші об'єкти далекого космосу. NASA вже уклало з компанією контракт на доставку за його допомогою людей на Місяць у рамках програми "Артеміда".

Апарат складається з двох повністю багаторазових елементів: прискорювача першого ступеня під назвою Super Heavy та космічного корабля заввишки 50 метрів, відомого як Starship. Обидва будуть оснащені двигуном Raptor наступного покоління від SpaceX – шість для Starship та близько 30 для Super Heavy.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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