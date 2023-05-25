Зірка Бетельгейзе знову поводиться дивно: чому це відбувається

Яскравість зірки зросла у 1,5 рази.

Зірка Бетельгейзе знову почала поводитись дивно. Вона вже привернула увагу астрономів у 2019-2020 роках, коли сталася подія, відома як «велике затемнення», і тепер дивацтва повторюються знову, повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua.

Зірка Бетельгейзе знову поводиться дивно: чому це відбувається
Зірка Бетельгейзе почала набирати яскравості
© eso.org

Цикли коливання зірки, що вмирає, змінилися, і зараз Бетельгейзе стала незвичайно яскравою. Зараз її яскравість складає 142% від звичайної, хоч і коливається туди-назад. У квітні Бетельгейзе досягла піку яскравості в 156% від звичайного, і вчені очікують, що в майбутньому яскравість тільки зростатиме. Зараз вона є сьомою за яскравістю зіркою в нічному небі, хоча зазвичай займала 10 місце.

Тому з'являються припущення, що невдовзі зірка може спалахнути вражаючим вибухом наднової. Але, найімовірніше, цього не станеться. Хоча Бетельгейзе знаходиться на порозі своєї смерті у космічних масштабах, у масштабах людського життя це не так. Може пройти 100 тисяч років, перш ніж зірка закінчить своє життя вибухом наднової.

Дослідники вважають, що поведінка Бетельгейзе пов'язана з нестабільністю, що продовжується, після затемнення 2019 року. Ймовірно, зірка повернеться до свого нормального стану протягом 10 років.

Бетельгейзе знаходиться на відстані 700 світлових років від нас і є однією із найцікавіших зірок нічного неба. Зараз вона перебуває на стадії червоного гіганта, яка знаменує завершення життя світила.

Але Бетельгейзе незвичайна навіть для червоного гіганта, раніше вона була зіркою О-типу. Це біло-блакитні гіганти, наймасшивніший тип зірок. Такі світила спалюють запаси палива швидше, ніж менш масивні зірки. Вік Бетельгейзе оцінюється у 8-8,5 мільйонів років. Для порівняння, Сонцю 4,6 мільярда років і воно знаходиться приблизно на півдорозі спалювання своїх запасів палива.

"Велике затемнення" призвело до значного зниження яскравості зірки, майже на 25%. Вчені вирішили розібратися, із чим була пов'язана ця подія. Виявилося, що охолодження поверхні Бетельгейзе призвело до того, що в її атмосфері конденсувалася велика хмара пилу.

Потім ця хмара була викинута в космос і закрила собою Бетельгейзе, через що здавалося, що зірка потьмяніла. На думку вчених, це звичайна поведінка для червоного гіганта. Ми точно не знаємо, оскільки зазвичай не можемо спостерігати такі зірки, розташовані так близько.

Але й до великого затемнення вчені спостерігали цикли зміни яскравості Бетельгейзе. Найдовший із них становив близько 5,9 років, а найкоротший – 400 днів. Але ймовірно, що "велике затемнення" викликало деякі зміни у цих циклах.

У новому дослідженні група вчених під керівництвом Моргана Маклауда із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики з'ясувала, що 400-денний цикл скоротився вдвічі. Цей цикл пульсації обумовлений розширенням та стисненням усередині зірки. Згідно з моделюванням, проведеним Маклеодом та його колегами, всередині Бетельгейзе міг виникнути конвективний шлейф, який перетворився на матеріал, що відривається від зірки. І цей процес зруйнував 400-денний цикл зірки, створивши натомість 200-денний.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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