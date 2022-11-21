2022-11-21
Світ відмовляється від "зайвої секунди": чому це відбувається
Вчені та уряди проголосували за відмову від додаткової секунди вже до 2035 року, інформує
З 2035 року додавати "зайву секунду" більше не будуть© pixabay/free-photos
Вчені та представники урядів, які зустрілися на конференції у Франції, проголосували за відмову від додаткової секунди вже до 2035 року, повідомляє
Додавання "зайвої" секунди проходить непомітно для людей. Але воно може бути проблемним для низки систем, які вимагають точного безперервного перебігу часу, таких як супутникова навігація, програмне забезпечення телекомунікацій, торгівля та космічні запуски.
Фаїна Вауліна, ZN.ua