Світ відмовляється від "зайвої секунди": чому це відбувається

Вчені та уряди проголосували за відмову від додаткової секунди вже до 2035 року, інформує ZN.ua.

Світ відмовляється від
З 2035 року додавати "зайву секунду" більше не будуть
© pixabay/free-photos

Вчені та представники урядів, які зустрілися на конференції у Франції, проголосували за відмову від додаткової секунди вже до 2035 року, повідомляє Science Alert. За аналогією з високосними роками останні 50 років до доби додавали високосні секунди, щоб синхронізувати точний атомний годинник з обертанням Землі, що сповільнюється.

Додавання "зайвої" секунди проходить непомітно для людей. Але воно може бути проблемним для низки систем, які вимагають точного безперервного перебігу часу, таких як супутникова навігація, програмне забезпечення телекомунікацій, торгівля та космічні запуски.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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