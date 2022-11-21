Світ відмовляється від "зайвої секунди": чому це відбувається

Вчені та представники урядів, які зустрілися на конференції у Франції, проголосували за відмову від додаткової секунди вже до 2035 року, повідомляє Science Alert. За аналогією з високосними роками останні 50 років до доби додавали високосні секунди, щоб синхронізувати точний атомний годинник з обертанням Землі, що сповільнюється.

Додавання "зайвої" секунди проходить непомітно для людей. Але воно може бути проблемним для низки систем, які вимагають точного безперервного перебігу часу, таких як супутникова навігація, програмне забезпечення телекомунікацій, торгівля та космічні запуски.