Потоки повітря навколо Землі стали схожими на картини Ван Гога: чому це погано

Вони можуть стати справжньою проблемою для планети загалом.

Потоки повітря, які огортають нашу планету, стають невпізнанними для вчених-кліматологів. Вони все більше нагадують полотна, написані Вінсентом Ван Гогом, і відрізняються від усього, що фахівці спостерігали раніше, повідомляє Science alert.

Південна частина повітряного потоку над Північною Америкою повністю розпалася і нині перебуває у пастці перевороту, що спричинив аномальну спеку, інформує ZN.ua .