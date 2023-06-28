Потоки повітря навколо Землі стали схожими на картини Ван Гога: чому це погано

Вони можуть стати справжньою проблемою для планети загалом.

Потоки повітря, які огортають нашу планету, стають невпізнанними для вчених-кліматологів. Вони все більше нагадують полотна, написані Вінсентом Ван Гогом, і відрізняються від усього, що фахівці спостерігали раніше, повідомляє Science alert.

Потоки повітря навколо Землі стали схожими на картини Ван Гога: чому це погано
Клімат на Землі змінюється все сильніше
© KARI/Facebook

Південна частина повітряного потоку над Північною Америкою повністю розпалася і нині перебуває у пастці перевороту, що спричинив аномальну спеку, інформує ZN.ua.

I'm honestly at a loss to even characterize the current large-scale planetary wave pattern. Frankly, it looks like a Van Gogh https://t.co/NJmN54vC27 pic.twitter.com/xLtBLRZxFi

- Prof Michael E. Mann (@ MichaelEmann) June 20, 2023

Хоча повітряні потоки зазвичай зупиняються, поділяються, рекомбінуються і течуть у протилежних напрямах, у середньому ці тропосферні повітряні потоки зазвичай досить безперервні великих відстанях із загальним потоком із заходу на схід. Фрагментацію, яка спостерігається зараз, фахівці ще не бачили ніколи.

«Коли я дивлюся на цей потік повітря, на думку спадає слово "божевілля". Ця конфігурація, ймовірно, посилена нагріванням клімату, підживлює рекордний теплову купол, настільки екстремальний, що навіть експерти вражені!», — заявив метеоролог місцевої станції новин Флориди Джефф Берарделлі.

Відомо, що струменеві потоки іноді блокуються, затримуючи погодні системи в певних регіонах на кілька днів поспіль. Але нещодавні дані свідчать про те, що зміна клімату може викликати більше подібних «пробок», ніж зазвичай, за рахунок уповільнення потоків, тому вони розпадаються, викликаючи хаотичну погоду на землі.

Схоже, що саме це зараз відбувається у Північній Америці. На думку вченого-кліматолога Майкла Е. Манна, цьому сприяють як зміни клімату. Свою роль відіграв також феномен Ель-Ніньо, який посилив ситуацію.

Манн описує потоки повітря над Північною Америкою як "повільні та хиткі", що, ймовірно, є результатом зміни клімату.

Минулого року дослідження показало, що підвищення температури в Арктиці особливо послаблює струменеві течії у Північній півкулі. Через Ель-Ніньо шляхи цих потоків повітря змінюють широту, через що в південні регіони США прийшла аномальна спека, яка вже торкнулася 40 мільйонів людей.

Центр теплового купола, що утворився, знаходиться над Мексикою, де вже призвів до масової загибелі птахів.

За словами кліматолога Максиміліано Еррера, у деяких частинах Мексики спека вже відповідає «категорії 7». Варто зазначити, що на сьогодні максимальна категорія для позначення спеки – 5. Кліматолог додав, що спека тут мала температурні рекорди протягом семи днів поспіль.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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