2023-01-20
Число зірок, видимих неозброєним оком, поменшало: чому це сталося
Причина у діяльності людини.
Число зірок, видимих з Землі, знижується© Naked Science
Число зірок, які люди можуть побачити неозброєним оком на нічному небі, різко скоротилося протягом останніх десяти років. І причина цього криється у штучному освітленні, яскравість якого зростає з 2011 року, повідомляє
Група астрономів-аматорів та цивільних вчених упродовж 12 років проводила дослідження, в рамках якого підраховувала зірки, доступні спостерігачеві. Крім того, про зміну видимості зірок повідомляли також люди, які надсилали дані до проєкту Globe at Night. І ця зміна була еквівалентною майже 10% щорічному збільшенню яскравості неба.
Фаїна Вауліна, ZN.ua