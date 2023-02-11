У Кенії знайшли давню зброю для обробки їжі: у чому унікальність

На заході Кенії під час розкопок у Ньяянзі науковці знайшли кам?яні знаряддя, які вважаються одними з найдавніших. Їм дають близько 2,9 мільйона років, інформує Апостроф.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що археологи натрапили на знаряддя на півострові Хома. Також виявили два міцні корінні зуби, власником яких, очевидно був, представник роду парантропів.

Дослідники розповідають, що знайдені інструменти люди використовували для того, щоб рубати бегемотів та тодішні різновиди рослин.

До цього найдавнішими інструментами вважалися створені під час періоду Олдувайської культури - близько 2,5 мільйона років тому. Ними користувалися предки Homo Sapiens. Ця знахідка вказує, що знаряддя праці використовували інші гілки ранніх людей, а не тільки Homo Sapiens.

"Зв?язок цих знарядь із парантропами може підказати, хто створив найдавніші інструменти Олдувайської культури. Можливо, не тільки Homo, але й інші види гомінідів обробляли їжу цими інструментами", - пояснили археологи.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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