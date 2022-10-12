Люди почуваються пригніченими під час подорожі до космосу: чому так відбувається

Вільям Шетнер, зірка «Стар трек», зізнався, що його політ у космос не був сповнений радістю, швидше він нагадував «похорон Землі». У уривку своєї нової книги актор зізнався, що очікував, що в подорожі він зазнає катарсис, але насправді він був «повний непереборного смутку», повідомляє Science Alert .

«Все, що я думав, було неправильним. Все, що я очікував побачити, було не так. Контраст між порочним холодом космосу і теплою турботою Землі внизу наповнив мене непереборним сумом. Щодня ми стикаємося зі знанням про подальшу руйнацію Землі нашими руками: вимирання видів тварин, флори та фауни… те, на розвиток чого пішло п'ять мільярдів років, ми раптом ніколи не побачимо через втручання людства. Це сповнило мене жахом. Моя подорож у космос мала стати святом, але натомість вона була схожа на похорон», - пише Шетнер у уривку, опублікованому Variety.