Люди почуваються пригніченими під час подорожі до космосу: чому так відбувається

Вільям Шетнер зізнався, що політ відчувався як «похорон Землі», інформує ZN.ua.

Люди почуваються пригніченими під час подорожі до космосу: чому так відбувається
Подорож у космос змушує людей почуватися пригніченими
© NASA

Вільям Шетнер, зірка «Стар трек», зізнався, що його політ у космос не був сповнений радістю, швидше він нагадував «похорон Землі». У уривку своєї нової книги актор зізнався, що очікував, що в подорожі він зазнає катарсис, але насправді він був «повний непереборного смутку», повідомляє Science Alert.

«Все, що я думав, було неправильним. Все, що я очікував побачити, було не так. Контраст між порочним холодом космосу і теплою турботою Землі внизу наповнив мене непереборним сумом. Щодня ми стикаємося зі знанням про подальшу руйнацію Землі нашими руками: вимирання видів тварин, флори та фауни… те, на розвиток чого пішло п'ять мільярдів років, ми раптом ніколи не побачимо через втручання людства. Це сповнило мене жахом. Моя подорож у космос мала стати святом, але натомість вона була схожа на похорон», - пише Шетнер у уривку, опублікованому Variety.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Технологічні компанії домовилися не озброювати роботівТехнологічні компанії домовилися не озброювати роботів
Вченим вдалося реконструювати геном першого ссавцяВченим вдалося реконструювати геном першого ссавця
Масштабна пожежа на острові Пасхи пошкодила знамениті кам'яні ідолиМасштабна пожежа на острові Пасхи пошкодила знамениті кам'яні ідоли
У Туреччині виявили розкішні стародавні мозаїки: фото унікальних знахідокУ Туреччині виявили розкішні стародавні мозаїки: фото унікальних знахідок
Вченим вдалося з'ясувати, як рухаються бактеріїВченим вдалося з'ясувати, як рухаються бактерії
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені розповіли, чому були закинуті копальні царя СоломонаВчені розповіли, чому були закинуті копальні царя Соломона
Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження еволюції людиниНобелівську премію з медицини присудили за дослідження еволюції людини
Вчені знайшли спосіб зробити життя людини кращим і довшимВчені знайшли спосіб зробити життя людини кращим і довшим
Винна голова: чому наземні тварини на мільйони років відставали в еволюції від рибВинна голова: чому наземні тварини на мільйони років відставали в еволюції від риб
Вчені знайшли відповідь на запитання, чому люди розумніші за інші примати.Вчені знайшли відповідь на запитання, чому люди розумніші за інші примати.
Вчені розповіли, чому вимерли найбільші птахи на ЗемліВчені розповіли, чому вимерли найбільші птахи на Землі
Предки людини ходили прямо 7 мільйонів років тому – дослідженняПредки людини ходили прямо 7 мільйонів років тому – дослідження
Вчені розповіли, що буде з тілом людини на МарсіВчені розповіли, що буде з тілом людини на Марсі
Як виглядає найрідкісніша і найпотужніша блискавка, що зачепила нижній край космосу: фотоЯк виглядає найрідкісніша і найпотужніша блискавка, що зачепила нижній край космосу: фото
Люди навчилися говорити, коли втратили частину голосового апарату приматівЛюди навчилися говорити, коли втратили частину голосового апарату приматів
Последние новости
Подгружаем последние новости