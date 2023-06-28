Найдавніший предок людини жив на Землі одночасно з динозаврами – вчені

Щоправда, вчені не знайшли поки що жодних останків.

Вчені з Університетів Брістоля та Фрібурга вважають, що змогли поставити крапку в суперечках про те, як далеко сягає історія людства. На їхню думку, перші плацентарні ссавці з'явилися на Землі ще до масового вимирання, яке поклало край ері динозаврів, повідомляє Science Alert.

Стародавні предки людини могли жити на Землі одночасно з динозаврами © CNN

Варто відзначити, що відомі на даний момент останки плацентарних ссавців були знайдені вже після масового вимирання, що сталося 66 мільйонів років тому. Але аналіз скам'янілостей дозволив простежити «біологічний годинник», який показав, що коріння наших предків сягає далеко в минуле, ще часів динозаврів, інформує ZN.ua .

Аналіз даних молекулярного годинника дозволив «повернути назад» генетичні зміни, які відбуваються з часом, щоб точно визначити загальних предків видів. Дослідники визначили, що перші форми плацентарних ссавців могли з'явитися ще в крейдяному періоді та якийсь період співіснували з динозаврами.

«Ми зібрали разом тисячі скам'янілостей плацентарних ссавців та змогли побачити закономірності виникнення та зникнення різних груп. Виходячи з цього, ми змогли оцінити, коли еволюціонували плацентарні ссавці», — заявила Емілі Карлайл, палеобіолог із Брістольського університету.

Але побудована вченими модель показала також, що тільки після падіння астероїда з'явилися сучасніші лінії плацентарних ссавців. Ймовірно, після зникнення динозаврів покращилися умови для диверсифікації видів.

Усього вчені вивчили дані про 380 сімейств плацентарних ссавців. І ці дані вказали, що 21,3% з них могли з'явитися в крейдяному періоді.

За словами вчених, їхня модель дозволяє визначити вік тієї чи іншої лінії на підставі того, коли вона вперше з'явилася в літописі скам'янілостей. Крім того, вона дозволяє визначити, коли лінія вимерла, ґрунтуючись на останніх потрапляннях до літопису.

Автори дослідження вважають, що використана модель точніша, ніж використання літописів скам'янілостей або молекулярних даних для визначення шляхів еволюції видів. Вчені також вважають, що надалі цю модель можна буде використовувати і в інших дослідженнях.